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26 января 2021, 21:30 2

В Украине уже более 500 групп проверяют дома престарелых и подобные объекты

26 января 2021, 21:30 2
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Об этом доложили сегодня на заседании комиссии по расследованию причин пожара в Харьковском доме престарелых
Об этом доложили сегодня на заседании комиссии по расследованию причин пожара в Харьковском доме престарелых
Фото: Минрегион
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Под председательством Министра развития общин и территорий Украины Алексея Чернышева состоялось заседание Правительственной комиссии по расследованию причин возникновения пожара, что привело к трагедии в доме престарелых в Харькове.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Минрегион.

На Комиссии заслушали доклады представителей Нацполиции, ГСЧС и Минсоцполитики Украины о ходе проверок всех социальных учреждений по выявлению нарушений и наличия в Реестре поставщиков социальных услуг.

По состоянию на 26 января в государстве создано 511 групп для отработки объектов, оказывающих услуги по размещению и/или содержанию людей преклонного возраста, лиц с инвалидностью и других граждан группы риска, в составе работников подразделений Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Национальной полиции, - сообщает пресс-служба Минрегиона.

Проверки будут продолжены, а соответствующие органы местной власти и министерства должны выработать предложения к действующему законодательству, которые позволят предотвратить нарушения в работе социальных учреждений. Правительственная комиссия также поручила Министерству соцполитики совместно с Минюстом предложить механизм учета лиц, с которыми заключены или заключаются договоры пожизненного содержания и обмена такой информацией между уполномоченными органами исполнительной власти.

При этом Министерство социальной политики Украины получило поручение совместно с Министерством цифровой трансформации Украины ускорить представление на рассмотрение Правительства проекта постановления "О Реестре поставщиков и получателей социальных услуг".

Напомним 21 января в Харькове произошел пожар в доме престарелых. В результате инцидента погибли 15 человек (ещё один человек умер впоследствие в больнице).

По факту пожара в Харькове четырем лицам сообщено о подозрении. Среди подозреваемых – владелец здания, арендаторы и администратор пансионата.

Зеленский объявил 23 января Днем траура на государственном уровне в связи с гибелью людей во время пожара в доме для пожилых людей в Харькове.

Суд взял под стражу всех четверых подозреваемых по делу Харьковского пожара.

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