В Украине уже более 500 групп проверяют дома престарелых и подобные объекты
Под председательством Министра развития общин и территорий Украины Алексея Чернышева состоялось заседание Правительственной комиссии по расследованию причин возникновения пожара, что привело к трагедии в доме престарелых в Харькове.
Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Минрегион.
На Комиссии заслушали доклады представителей Нацполиции, ГСЧС и Минсоцполитики Украины о ходе проверок всех социальных учреждений по выявлению нарушений и наличия в Реестре поставщиков социальных услуг.
По состоянию на 26 января в государстве создано 511 групп для отработки объектов, оказывающих услуги по размещению и/или содержанию людей преклонного возраста, лиц с инвалидностью и других граждан группы риска, в составе работников подразделений Государственной службы по чрезвычайным ситуациям и Национальной полиции, - сообщает пресс-служба Минрегиона.
Проверки будут продолжены, а соответствующие органы местной власти и министерства должны выработать предложения к действующему законодательству, которые позволят предотвратить нарушения в работе социальных учреждений. Правительственная комиссия также поручила Министерству соцполитики совместно с Минюстом предложить механизм учета лиц, с которыми заключены или заключаются договоры пожизненного содержания и обмена такой информацией между уполномоченными органами исполнительной власти.
При этом Министерство социальной политики Украины получило поручение совместно с Министерством цифровой трансформации Украины ускорить представление на рассмотрение Правительства проекта постановления "О Реестре поставщиков и получателей социальных услуг".
Напомним 21 января в Харькове произошел пожар в доме престарелых. В результате инцидента погибли 15 человек (ещё один человек умер впоследствие в больнице).
По факту пожара в Харькове четырем лицам сообщено о подозрении. Среди подозреваемых – владелец здания, арендаторы и администратор пансионата.
Зеленский объявил 23 января Днем траура на государственном уровне в связи с гибелью людей во время пожара в доме для пожилых людей в Харькове.