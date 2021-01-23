Орендаря згорілого в Харкові будинку для літніх людей узяли під варту

Ухвалу оголосили в Київському райсуді Харкова

Ухвалу оголосили в Київському райсуді Харкова

Фото з відкритих джерел

Орендаря згорілого в Харкові будинку для літніх людей «Золотий час» В’ячеслава Кравченка взяли під варту на 60 діб без права внесення застави.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Укрінформ.

Згідно з рішенням суду підозрюваний перебуватиме під вартою до 21 березня.

Ухвалу оголосили в Київському райсуді Харкова.

Наразі триває засідання щодо обрання запобіжного заходу дружині В’ячеслава Кравченка Ользі Кравченко, яка, за даними слідства, керувала закладом для літніх людей. Під час засідання захист Кравченка заявив, що той здавав у суборенду будинок дружині, і саме вона має відношення до функціонування закладу.

Як повідомлялося, сьогодні в Харкові у справі пожежі в будинку для літніх людей Київський райсуд обирає запобіжні заходи підозрюваним. Прокуратура наполягає на триманні їх під вартою.

Нагадаємо, 21 січня в Харкові сталася пожежа в будинку престарілих. В результаті інциденту загинули 15 осіб.

За фактом пожежі у Харкові чотирьом особам повідомлено про підозру. Серед підозрюваних – власник будівлі, орендарі та адміністратор пансіонату.

Зеленський оголосив 23 січня Днем жалоби на державному рівні у зв'язку із загибеллю людей під час пожежі в будинку для літніх людей у Харкові.