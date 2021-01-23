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23 січня 2021, 12:52 8

Пожежа в гуртожитку Павлограда: з’явилися подробиці

23 січня 2021, 12:52 8
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Внаслідок пожежі постраждало 3 особи, вони госпіталізовані
Внаслідок пожежі постраждало 3 особи, вони госпіталізовані
Фото ДСНС
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У гуртожитку Павлограда на Дніпропетровщині вогнем знищено домашнє майно в одній з кімнат, рятувальники евакуювали мешканців двох поверхів, трьох осіб госпіталізували.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.

23-го січня о 09:00 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про займання в одній з кімнат гуртожитку на вулиці Заводській міста Павлоград.

За вказаною адресою направлені відділення 27-ої та 37-ої державних пожежно-рятувальних частин 6-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.

Прибувши на місце, рятувальники встановили, що займання виникло у кімнаті, розташованій на третьому поверсі 5-поверхової будівлі.

Через сильне задимлення, вогнеборці одразу почали виводити мешканців.

За допомогою автодрабини, з 4-го поверху було врятовано 3 особи, з них 1 дитина. У засобах індивідуального захисту органів дихання виведено по сходовій клітині мешканців з 3-го та 4-го поверхів будівлі у кількості 6-ти осіб, з яких 1 дитина, - повідомляють рятувальники.

Внаслідок пожежі постраждали 3 особи. Медичними працівниками їх госпіталізовано до Павлоградської лікарні інтенсивного лікування.

Вогнем знищене домашнє майно в одній з кімнат гуртожитку на площі 15 кв.м.

Пожежа локалізована о 09:16 та ліквідована о 09:38.

До гасіння займання залучено 20 чоловік особового складу та 5 одиниць пожежно-рятувальної техніки.

#ПОЖЕЖА Постраждало 3 особи серед яких дитина https://dp.dsns.gov.ua/ua/Nadzvichayni-podiyi/29187.html

Posted by Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області on Saturday, January 23, 2021

Як повідомлялося раніше, на Дніпропетровщині в Павлограді горів гуртожиток.

Нагадаємо, сьогодні - всеукраїнський день жалоби, який Зеленський оголосив через пожежу у Харкові.

Учора суд зупинив роботу одеської психлікарні, де через пожежу загинуло 7 осіб.

Також учора щодо пожежі в одеському готелі 2014 року власнику повідомлено про підозру.

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