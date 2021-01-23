Пожежа в гуртожитку Павлограда: з’явилися подробиці
У гуртожитку Павлограда на Дніпропетровщині вогнем знищено домашнє майно в одній з кімнат, рятувальники евакуювали мешканців двох поверхів, трьох осіб госпіталізували.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на ГУ ДСНС України у Дніпропетровській області.
23-го січня о 09:00 до Служби порятунку "101" надійшло повідомлення про займання в одній з кімнат гуртожитку на вулиці Заводській міста Павлоград.
За вказаною адресою направлені відділення 27-ої та 37-ої державних пожежно-рятувальних частин 6-го державного пожежно-рятувального загону Головного управління ДСНС України у Дніпропетровській області.
Прибувши на місце, рятувальники встановили, що займання виникло у кімнаті, розташованій на третьому поверсі 5-поверхової будівлі.
Через сильне задимлення, вогнеборці одразу почали виводити мешканців.
За допомогою автодрабини, з 4-го поверху було врятовано 3 особи, з них 1 дитина. У засобах індивідуального захисту органів дихання виведено по сходовій клітині мешканців з 3-го та 4-го поверхів будівлі у кількості 6-ти осіб, з яких 1 дитина, - повідомляють рятувальники.
Внаслідок пожежі постраждали 3 особи. Медичними працівниками їх госпіталізовано до Павлоградської лікарні інтенсивного лікування.
Вогнем знищене домашнє майно в одній з кімнат гуртожитку на площі 15 кв.м.
Пожежа локалізована о 09:16 та ліквідована о 09:38.
До гасіння займання залучено 20 чоловік особового складу та 5 одиниць пожежно-рятувальної техніки.
#ПОЖЕЖА Постраждало 3 особи серед яких дитина https://dp.dsns.gov.ua/ua/Nadzvichayni-podiyi/29187.htmlPosted by Головне управління ДСНС України у Дніпропетровській області on Saturday, January 23, 2021
Як повідомлялося раніше, на Дніпропетровщині в Павлограді горів гуртожиток.
Нагадаємо, сьогодні - всеукраїнський день жалоби, який Зеленський оголосив через пожежу у Харкові.
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