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21 січня 2021, 18:50 5

Вбивство Дарини Лук'яненко: прокуратура наполягатиме на довічному позбавленні волі для Тарасова

21 січня 2021, 18:50 5
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Прокурори не погоджуються з вироком суду першої інстанції і готують апеляційну скаргу на м’якість призначеного покарання
Прокурори не погоджуються з вироком суду першої інстанції і готують апеляційну скаргу на м’якість призначеного покарання
Фото odessa.online
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Прокуратура наполягатиме на довічному позбавленні волі для Миколи Тарасова, якого засудили до 15 років позбавлення волі через вбивство 11-річної Дарини Лук’яненко.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Офіс генпрокурора.

…Прокурори не погоджуються з вироком суду першої інстанції, оскільки 15 років позбавлення волі за вчинення зухвалого вбивства малолітньої дитини не відповідає ступеню тяжкості скоєного злочину. Наразі готується апеляційна скарга на м’якість призначеного покарання. В апеляційній інстанції прокуратура наполягатиме на призначенні йому довічного позбавлення волі, - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, учора на Одещині вбивцю Дарини Лук’яненко засудили до 15 років позбавлення волі.

Перед цим обвинувачений у вбивстві дитини спробував порізати собі горло прямо в залі суду.

Відомо, що 11-річна дівчинка Даша Лук'яненко пропала 13 червня 2019 року. Через шість днів її знайшли у вигрібній ямі приватного будинку підсудного, розташованого поруч з місцем, де дівчинка зникла.

убивство Одеса прокуратура ГПУ Офіс генпрокурора
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