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19 січня 2021, 21:23 25

Поліграф показав, що Євген Рищук міг обговорювати з Мангером напад на Катю Гандзюк

19 січня 2021, 21:23 25
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Такі дані дослідження Рищука на поліграфі озвучили сьогодні в Дніпровському суді Києва
Такі дані дослідження Рищука на поліграфі озвучили сьогодні в Дніпровському суді Києва
Фото з відкритих джерел
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Євген Рищук, який тепер вже встиг стати Олешківським міським головою, міг обговорювати з Владиславом Мангером плани нападу на Катю Гандзюк, знати про те, хто і що планує і що на неї будуть нападати.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на трансляцію з Дніпровського районного суду м. Києва.

На думку експерта, який проводив дослідження, Рищук показав сильні реакції на низку питань і був не щирим у низці відповідей.

Так, Рищук відповідав заперечно на питання про те, чи знав він про те, хто готує напад на Катю Гандзюк, чи обговорював це з Мангером, Ставицьким і Левіним. І всі ці відповіді, на думку поліграфолога, були брехнею.

Крім того, на думку поліграфолога, Рищук збрехав, що не знав заздалегідь, що на Катю будуть нападати.

Довідка: Громадські активісти, які відстоюють справедливе розслідування вбивства Гандзюк, вважають саме Рыщука причетним до нападу на активістку. Зокрема, батько загиблої Віктор Гандзюк також назвав його одним із замовників.

Ще одним доказом причетності Рищука стало зізнання Олексія Левіна, який також є фігурантом справи.

Як повідомлялося раніше, один з фігурантів справи Гандзюк став Олешківським міським головою. Євген Рищук балотувався на виборах до Олешківської ОТГ як самовисуванець.

Вчора в "справі Гандзюк" суд залишив Левіна під вартою.

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