На Одещині вбивцю Дарини Лук’яненко засудили до 15 років позбавлення волі

Також він має виплатити моральну шкоду, заподіяну родичам вбитої, у розмірі 800 тис. грн

Також він має виплатити моральну шкоду, заподіяну родичам вбитої, у розмірі 800 тис. грн

Фото з відкритих джерел

Обвинуваченого у вбивстві 11-річної Дарини Лук’яненко Миколу Тарасова засудили до 15 років позбавлення волі.

Відповідне рішення ухвалила колегія суддів Роздільнянського районного суду, повідомляє RegioNews з посиланням на "Думская".

Зокрема за вбивство Даші Лук'яненко - 15 років позбавлення волі.

Крім того, моральну шкоду, заподіяну родичам вбитої, оцінили у 800 тис. грн. Також Тарасова визнали дієздатним та таким, що усвідомлював свої дії під час злочину.

Нагадаємо, у залі Роздільнянського районного суду Одеської області, обвинувачений у вбивстві і спробі зґвалтування 11-річної Дарини Лук'яненко, Микола Тарасов порізав собі горло прямо під час засідання суду, де йому повинні винести вирок.