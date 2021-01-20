На Одещині вбивцю Дарини Лук’яненко засудили до 15 років позбавлення волі
Також він має виплатити моральну шкоду, заподіяну родичам вбитої, у розмірі 800 тис. грн
Також він має виплатити моральну шкоду, заподіяну родичам вбитої, у розмірі 800 тис. грн
Обвинуваченого у вбивстві 11-річної Дарини Лук’яненко Миколу Тарасова засудили до 15 років позбавлення волі.
Відповідне рішення ухвалила колегія суддів Роздільнянського районного суду, повідомляє RegioNews з посиланням на "Думская".
Зокрема за вбивство Даші Лук'яненко - 15 років позбавлення волі.
Крім того, моральну шкоду, заподіяну родичам вбитої, оцінили у 800 тис. грн. Також Тарасова визнали дієздатним та таким, що усвідомлював свої дії під час злочину.
Нагадаємо, у залі Роздільнянського районного суду Одеської області, обвинувачений у вбивстві і спробі зґвалтування 11-річної Дарини Лук'яненко, Микола Тарасов порізав собі горло прямо під час засідання суду, де йому повинні винести вирок.
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