Убийство Дарьи Лукьяненко: прокуратура будет настаивать на пожизненном лишении свободы для Тарасова

Прокуроры не согласны с приговором суда первой инстанции и готовят апелляционную жалобу на мягкость назначенного наказания

Прокуроры не согласны с приговором суда первой инстанции и готовят апелляционную жалобу на мягкость назначенного наказания

Фото odessa.online

Прокуратура будет настаивать на пожизненном лишении свободы для Николая Тарасова, которого приговорили к 15 годам лишения свободы за убийство 11-летней Дарьи Лукьяненко.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Офис генпрокурора.

...Прокуроры не согласны с приговором суда первой инстанции, поскольку 15 лет лишения свободы за совершение дерзкого убийства малолетнего ребенка не соответствует степени тяжести совершенного преступления. Сейчас готовится апелляционная жалоба на мягкость назначенного наказания. В апелляционной инстанции прокуратура будет настаивать на назначении ему пожизненного лишения свободы, - говорится в сообщении.

Как сообщалось, вчера в Одесской области убийцу Дарьи Лукьяненко приговорили к 15 годам лишения свободы.

Перед этим обвиняемый в убийстве ребенка попытался порезать себе горло прямо в зале суда.

Известно, что 11-летняя девочка Даша Лук'яненко пропала 13 июня 2019 года. Через шесть дней ее нашли в выгребной яме частного дома подсудимого, расположенного рядом с местом, где девочка исчезла.