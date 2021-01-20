На Одещині обвинувачений у вбивстві дитини спробував порізати собі горло прямо в залі суду

Тарасову загрожує довічне ув'язнення

Тарасову загрожує довічне ув'язнення

Фото: odessa.online

У залі Роздільнянського районного суду Одеської області, обвинувачений у вбивстві і спробі зґвалтування 11-річної Дарини Лук'яненко, Микола Тарасов порізав собі горло прямо під час засідання суду, де йому повинні винести вирок.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Думскую".

Тарасову загрожує довічне ув'язнення. Перед тим, як почати різати шию гострим предметом він заявив, що сьогодні помре і сам поставить крапку в цій справі, а не суд.

Обвинуваченого відвезли в лікарню для надання медичної допомоги. Якщо медики визнають його подальше перебування в суді можливим, то обвинуваченого повернуть в зал.

Прокурор зазначив, що порізи не є серйозними.

За словами бабусі вбитої дівчинки, спроба самогубства - це гра на камери й чергова спроба затягнути засідання. Таку ж думку висловив адвокат потерпілих.

Відомо, що 11-річна дівчинка Іванівка Даша Лук'яненко пропала 13 червня 2019 року. Через шість днів її знайшли у вигрібній ямі приватного будинку підсудного, розташованого поруч з місцем, де дівчинка зникла.

Нагадаємо, під вечір 7 листопада в Металургійному районі Кривого Рогу невідомий скоїв серію нападів. Згодом стало відомо, що зловмисником, який у Кривому Розі вбив двох осіб та поранив ще вісьмох, виявився 29-річний місцевий мешканець. Вбити людей йому наказав "голос".