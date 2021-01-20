В Одесі затримали чоловіка з відрубаною людською головою в руках
20 січня у місті Одеса на вулиці затримано чоловіка з відчленованою головою в руках та обмотаного людськими внутрішніми органами.
Про це повідомляє Департамент карного розшуку у Telegram-каналі, передає RegioNews.
20 січня у місті Одеса на вулиці затримано чоловіка, з відчленованою головою в руках та обмотаного людськими внутрішніми органами.
Попередньо встановлено, що він скоїв вбивство батька та ще однієї людини, дані якої на цей час з’ясовуються. Одному з загиблих вбивця розпоров черевну порожнину, а іншому відрізав голову.
За інформацією відділу комунікації поліції Одеської області, в Одесі поліцейські встановлюють обставини подвійного вбивства.
Тіла двох чоловіків виявили у квартирі на проспекті Небесної Сотні. Підозрюваного у вчиненні злочину затримано.
На спецлінію 102 надійшло повідомлення про чоловіка, який ходить вулицею з людською головою в руках. Оперативно прибувши за викликом, поліцейські побачили правопорушника, який заходив у під’їзд будинку. Слідом за молодиком вони зайшли до його квартири, де виявили тіла двох чоловіків з ознаками насильницької смерті, - повідомляють у поліції.
Нагадаємо, сьогодні на Одещині вбивцю Дарини Лук’яненко засудили до 15 років позбавлення волі.