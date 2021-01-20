В Одесі затримали чоловіка з відрубаною людською головою в руках

Підозрюють подвійне вбивство

Підозрюють подвійне вбивство

Фото Департаменту карного розшуку

20 січня у місті Одеса на вулиці затримано чоловіка з відчленованою головою в руках та обмотаного людськими внутрішніми органами.

Про це повідомляє Департамент карного розшуку у Telegram-каналі, передає RegioNews.

20 січня у місті Одеса на вулиці затримано чоловіка, з відчленованою головою в руках та обмотаного людськими внутрішніми органами.

Попередньо встановлено, що він скоїв вбивство батька та ще однієї людини, дані якої на цей час з’ясовуються. Одному з загиблих вбивця розпоров черевну порожнину, а іншому відрізав голову.

За інформацією відділу комунікації поліції Одеської області, в Одесі поліцейські встановлюють обставини подвійного вбивства.

Тіла двох чоловіків виявили у квартирі на проспекті Небесної Сотні. Підозрюваного у вчиненні злочину затримано.

На спецлінію 102 надійшло повідомлення про чоловіка, який ходить вулицею з людською головою в руках. Оперативно прибувши за викликом, поліцейські побачили правопорушника, який заходив у під’їзд будинку. Слідом за молодиком вони зайшли до його квартири, де виявили тіла двох чоловіків з ознаками насильницької смерті, - повідомляють у поліції.

Нагадаємо, сьогодні на Одещині вбивцю Дарини Лук’яненко засудили до 15 років позбавлення волі.