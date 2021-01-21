Депутати різних фракцій закликали заборонити реєстрацію російської вакцини від COVID-19

Звернення вже підписали більше 25 депутатів

Звернення вже підписали більше 25 депутатів

Депутати різних фракцій підтримали звернення до прем'єр-міністра України Дениса Шмигаля, секретаря РНБО Олексія Данілова і міністра охорони здоров'я Максима Степанова щодо заборони можливої реєстрації російської вакцини від COVID-19 "Супутник V".

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Інтерфакс-Україна.

Автори звернення просять Кабмін включити вакцину Sputnik V до переліку заборонених до ввезення в Україну товарів походженням із РФ.

Як повідомила одна з авторів звернення депутатка Ольга Стефанішина, звернення про необхідність вжиття невідкладних заходів для запобігання загрозі національній безпеці України, пов'язаної з можливістю застосування в країні вакцини проти COVID-19 Sputnik V, розробленої російським Національним дослідницьким центром епідеміології та мікробіології ім. Гамалії, вже підписали понад 25 депутатів.

Використання вакцини виробництва країни-агресора, яка веде військові дії проти України, є відвертим проявом зневаги до національних інтересів та державного суверенітету України як нації, що перебуває в стані збройного конфлікту з Російською Федерацією, - зазначено у зверненні.

Автори звернення нагадують, що на відміну від низки інших вакцин, які закуповують уряди різних країн світу для вакцинації від COVID-19, безпечність та ефективність вакцини Sputnik V російського виробництва викликає сумніви у деяких міжнародних експертів "через відсутність оприлюднених попередніх результатів останньої фази клінічних випробувань вакцини, сумніви у достовірності матеріалів у відкритому доступі, а також серйозні недоліки самого процесу проведення клінічних випробувань вакцини".

У зверненні наголошується, що національні експерти у сфері державних медзакупівель підтверджують недоцільність закупівлі вакцини Sputnik V в Україні також і з міркувань раціональності та ефективного використання бюджетних коштів. Зокрема, в сегменті векторних вакцин, до яких і входить Sutnik V, присутня значна конкуренція, включаючи, серед іншого, конкуруючі вакцини таких виробників, як AstraZeneca, Johnson&Johnson тощо.

Автори звернення наголошують, що, згідно з чинним законодавством, Кабмін може ініціювати засідання РНБО для розгляду питання загрози нацбезпеці України, пов'язані з можливістю ввезення, реєстрації та застосування в Україні вакцини російського виробництва (зокрема і Sputnik V) та ухвалення рішення про заборону такого ввезення, реєстрації і застосування.

Пропонується також у разі необхідності включити до переліку санкцій заборону на держреєстрацію вакцини російського виробництва в Україні, заборону ввезення на територію України будь-якої такої вакцини і будь-яких матеріалів, які можуть використовуватися для виробництва такої вакцини на території України незалежно від стадії технологічного процесу виробництва, а також заборонити передання технологій для виробництва.

Як повідомлялося раніше, 3 січня ДП "Медзакупівлі заявило, що для придбання російської вакцини від COVID немає раціональних підстав.

Але вже 8 січня Степанов підтвердив початок реєстрації російської вакцини від COVID-19 в Україні.

А 14 січня МОЗ отримало документи на реєстрацію в Україні російської вакцини від COVID-19.