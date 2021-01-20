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20 січня 2021, 17:43 3

Окупанти в Криму примушують населення вакцинуватися від коронавірусу

20 січня 2021, 17:43 3
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Жителі Криму не мають можливості за власним бажанням зробити тест на COVID-19
Жителі Криму не мають можливості за власним бажанням зробити тест на COVID-19
Фото: представництво президента України в Автономній Республіці Крим
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Постійний представник президента України в Автономній Республіці Крим Антон Кориневич заявив про факти примусової вакцинації проти COVID-19 громадян, які проживають на окупованому Російською Федерацією півострові.

Про це він розповів в ході комітетських слухань у форматі відеоконференції, пише RegioNews з посиланням на "Інтерфакс-Україна".

"У нас ще є факти фактично примусової вакцинації наших громадян невідомо чим, невідомо якою вакциною, невідомо якої якості", — зазначив Кориневич.

Постпред також стверджує, що жителі Криму не мають можливості за власним бажанням зробити тест на COVID-19.

Кориневич каже що з поширенням пандемії COVID-19 ситуація з правами людини в Криму ще більше погіршилася.

За його словами, російська окупаційна влада показала себе абсолютно нездатною забезпечити належний санітарно-гігієнічний стан в Криму.

Постпред повідомив, що в Криму відсутня необхідна кількість місць в лікарнях, мають місце відмови в госпіталізації громадян, переміщення хворих COVID-19 з лікарень в санаторії, де їм не можуть надати необхідну медичну допомогу.

Нагадаємо, Медведчук в Криму перевірив на собі російську вакцину від COVID-19.

Україна вакцина Крим окупанти президент
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