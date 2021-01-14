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14 січня 2021, 16:09 80

МОЗ отримало документи на реєстрацію в Україні російської вакцини від COVID-19

14 січня 2021, 16:09 80
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Препарат не пройшов третю стадію клінічних випробувань і не може вважатися безпечним
Препарат не пройшов третю стадію клінічних випробувань і не може вважатися безпечним
Фото: flickr
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Державний експертний центр Міністерства охорони здоров’я України отримав документи на реєстрацію російського препарату “Sputnik V”, який влада РФ називає вакциною від COVID-19.

Про це в інтерв'ю виданню LB.ua повідомив головний санітарний лікар України Віктор Ляшко, передає RegioNews.

Ми зобов'язані приймати документи, реєструвати їх і давати офіційну відповідь", - сказав він.

Ляшко нагадав, що російський препарат не пройшов третю стадію клінічних випробувань, яка дозволяє визнати вакцину ефективною та безпечною.

Головний санітарний лікар зазначив, що йому невідомо, хто саме подавав документи на реєстрацію в Україні препарату "Sputnik V”.

Нагадаємо, раніше Віктор Медведчук заявив, що фірма із Харкова хоче зареєструвати в Україні російську вакцину від COVID-19. Компанія "Біолік" подала до Міністерства охорони здоров'я заяву про державну реєстрацію російської вакцини від коронавірусу "Спутник V".

Голова комітету Верховної ради з питань здоров‘я нації і народний депутат Михайло Радуцький зазначив, що він сумнівається у можливості реєстрації російської вакцини в Україні.

Згодом Ляшко виключив можливість реєстрації та використання російської вакцини "Спутник V" в Україні.

коронавірус Росія Україна вакцина МОЗ Віктор Ляшко реєстрація
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