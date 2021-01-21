13:19  21 січня
У МОЗ сказали, коли вакцина від COVID-19 з'явиться в аптеках
11:26  21 січня
У Києві в Офіс протидії рейдерству увірвалися активісти
13:44  21 січня
У Раді підтримують легалізацію медичного канабісу - Радуцький
UA | RU
UA | RU
21 січня 2021, 13:19 2

У МОЗ сказали, коли вакцина від COVID-19 з'явиться в аптеках

21 січня 2021, 13:19 2
Читайте также на русском языке
В національному плані передбачено безкоштовну вакцинацію всього населення
В національному плані передбачено безкоштовну вакцинацію всього населення
Фото: з відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Вакцина від COVID може з'явитися в українських аптеках ближче до літа. При цьому національний план передбачає безкоштовну вакцинацію всього населення України.

Як пише RegioNews, про це в інтерв'ю "Інтерфакс-Україна" заявив міністр охорони здоров'я Максим Степанов.

"Якщо говорити про появу вакцини від коронавірусної хвороби на комерційному ринку в достатній кількості, думаю, що до літа з'являться легальні поставки вакцини", - зазначив Степанов.

Він також додав, що в національному плані передбачено безкоштовну вакцинацію всього населення. Однак першими вакцину будуть отримувати медики, люди похилого віку та люди з різних груп ризику. Решту планують вакцинувати лише на п'ятому етапі, тобто в кінці 2021 - початку 2022 року.

За словами Степанова, якщо людина захоче вакцинуватися раніше, то зможе придбати вакцину на комерційному ринку.

Раніше повідомлялося, що Україна хоче купити ще одну вакцину від коронавірусу.

коронавірус Україна вакцина МОЗ Міністерство
Підписуйтесь на RegioNews
01 січня 2021
Новорічне привітання Президента України Володимира Зеленського з 2021 роком
15 грудня 2020
Крики та вибухи: поліція розганяла ФОПів на Майдані
14 грудня 2020
Зірковий капелюх: чому головна ялинка країни змінила верхівку
Всі відео »
Піар-вигнання Немілостівого або як відволікти українців від підвищених тарифів
Плюси і мінуси Назаренка: якими є перші результати роботи голови Кіровоградської ОДА
Всі публікації »
Володимир Фесенко
Віктор Небоженко
Юрій Бражник
Всі блоги »