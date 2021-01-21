Депутаты разных фракций призвали запретить регистрацию российской вакцины от COVID-19

Обращение уже подписали более 25 депутатов

Обращение уже подписали более 25 депутатов

Депутаты разных фракций поддержали обращение к премьер-министру Украины Денису Шмыгалю, секретарю СНБО Алексею Данилову и министру здравоохранения Максиму Степанову относительно запрета возможной регистрации российской вакцины от COVID-19 "Спутник V".

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Авторы обращения просят Кабмин включить вакцину Sputnik V в перечень запрещенных к ввозу в Украину товаров происхождения из РФ.

Как сообщила одна из авторов обращения депутат Ольга Стефанишина, обращение о необходимости принятия неотложных мер для предотвращения угрозы национальной безопасности Украины, связанной с возможностью применения в стране вакцины против COVID-19 Sputnik V, разработанной российским Национальным исследовательским центром эпидемиологии и микробиологии им. Гамалии, уже подписали более 25 депутатов.

Использование вакцины производства страны-агрессора, которая ведет военные действия против Украины, является откровенным проявлением пренебрежения к национальным интересам и государственному суверенитету Украины как нации, находящейся в состоянии вооруженного конфликта с Российской Федерацией, - говорится в обращении.

Авторы обращения напоминают, что в отличие от ряда других вакцин, которые закупают правительства разных стран мира для вакцинации от COVID-19, безопасность и эффективность вакцины Sputnik V российского производства вызывает сомнения у некоторых международных экспертов "из-за отсутствия обнародованных предварительных результатов последней фазы клинических испытаний вакцины, сомнений в достоверности материалов в открытом доступе, а также серьезных недостатков самого процесса проведения клинических испытаний вакцины".

В обращении отмечается, что национальные эксперты в сфере государственных медзакупок подтверждают нецелесообразность закупки вакцины Sputnik V в Украине также и из соображений рациональности и эффективного использования бюджетных средств. В частности, в сегменте векторных вакцин, в которые и входит Sutnik V, присутствует значительная конкуренция, включая, среди прочего, конкурирующие вакцины таких производителей, как AstraZeneca, Johnson&Johnson и др.

Авторы обращения отмечают, что, согласно действующему законодательству, Кабмин может инициировать заседание СНБО для рассмотрения вопроса угрозы нацбезопасности Украины, связанные с возможностью ввоза, регистрации и применения в Украине вакцины российского производства (в частности и Sputnik V) и принятия решения о запрете такого ввоза, регистрации и применения.

Предлагается также в случае необходимости включить в перечень санкций запрет на госрегистрацию вакцины российского производства в Украине, запрет ввоза на территорию Украины любой такой вакцины и любых материалов, которые могут использоваться для производства такой вакцины на территории Украины независимо от стадии технологического процесса производства, а также запретить передачу технологий для производства.

Как сообщалось ранее, 3 января ГП "Медзакупки" заявило, что для приобретения российской вакцины от COVID нет рациональных оснований.

Но уже 8 января Степанов подтвердил начало регистрации российской вакцины от COVID-19 в Украине.

А 14 января Минздрав получил документы на регистрацию в Украине российской вакцины от COVID-19.