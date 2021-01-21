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У Раді підтримують легалізацію медичного канабісу - Радуцький
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21 січня 2021, 13:44 4

У Раді підтримують легалізацію медичного канабісу - Радуцький

21 січня 2021, 13:44 4
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Підтримку законопроєктів розглянуть на найближчому засіданні
Підтримку законопроєктів розглянуть на найближчому засіданні
Фото: з відкритих джерел
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Комітет Верховної Ради з питань здоров'я нації, медичної допомоги й медичного страхування підтримує легалізацію канабісу в медичних цілях і має намір розглянути відповідні законопроєкти на найближчому засіданні.

Як передає RegioNews, про це повідомив нардеп від "Слуги народу" Михайло Радуцький у коментарі "Українським новинам".

В цілому Комітет із питань здоров'я нації підтримує ідею легалізації канабісу в медичних цілях за умови жорсткого контролю за його використанням... Зараз є низка законодавчих ініціатив щодо легалізації медичного канабісу. На одному з найближчих засідань комітету з питань здоров'я нації ми разом з експертами їх розглянемо", - повідомив Радуцький.

Він додав, що комітет разом з експертами вийде на один варіант законопроєкту, який врахує всі аспекти цього питання та ініціатив парламентарів, і напрацьований законопроєкт буде винесено на голосування Ради.

Раніше повідомлялося, що у Верховній Раді України зареєстрували черговий законопроєкт про легалізацію медичного канабісу в Україні.

наркотики законопроєкт медицина Слуга народа депутати ВР
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