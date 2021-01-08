"Ні ковіду, хай живе трипер", - реакція соцмереж на чудернацькі "локдаунські" заборони

Користувачі соцмереж сміються над "жорсткими карантинними обмеженнями"

Користувачі соцмереж сміються над "жорсткими карантинними обмеженнями"

Фото Telegram Tati Stangrit

Підбірку дотепних дописів у Facebook підготував RegioNews.

Журналіст Ігор Мосійчук називає владу, яка запровадила тритижневий так званий "локдаун" в Україні, "шизофреніками і covid-мародерами", наголошуючи, що їхні дії – це не боротьба з пандемією, а боротьба зі здоровим глуздом.

ШИЗОФРЕНІКИ і COVID-МАРОДЕРИ Український уряд після масових різдвяно-новорічних гулянь і відповідно не меньш масових... Posted by Ігор Мосійчук on Friday, January 8, 2021

На локдаун у соцмережах відгукнулися не лише словами, але й картинками.

Один із користувачів у Telegram в ситуацію пандемії "поміщає" героїв мультфільму Шрек. І буквально всі вони пропонують адекватні поради для подолання проблеми: зробити тести безкоштовними, підвищити зарплати медикам, закупити вакцину, збільшити кількість апаратів ШВЛ, допомогти бізнесу… І тільки Віслюк пропонує заборонити продавати шкарпетки!

Користувач Михайло Голуб саркастично співставив світлини відкритих для покупців рядів алкогольних виробів і перегороджених стрічками рядів з книгами.

Журналіст Євген Хурсін підписав відомий кадр з кінофільму "Москва сльозам не вірить" словами "Я в локдауні уже не вперше". На цей допис жваво реагують коментарями, зауважуючи, що "так можна і спитися" або що "з чогось треба й починати".

Нардеп від "Слуги народу" Олександр Дубінський розмістив фото, на якому під забороною продажу опинилися презервативи, і підписав його: "Девіз уряду Шмигаля: своїх не продаємо". Вочевидь, він від "своїх" давно відмежувався. Коментатори жартують про підвищення народжуваності і про "Ні ковіду – хай живе трипер".

Подібне фото оприлюднила і користувачка Наталія Грабовська з порадою "Плодіться і розмножуйтеся. Карантин", а медіаюрист Клим Братківський поширив його з підписом "Демографічна криза? Вихід є: локдаун!"

Головред РБК-Україна Сергій Щербина також жартує на цю тему, зауважуючи, що Кабінет міністрів України і торговельні мережі блискавичним кидком руйнують плани рептилоїдів щодо скорочення населення, заборонивши продаж засобів контрацепції в локдауні. Такої підлості таємні товариства не очікували".

Сторінка "Баба і кіт" на одному фото демонструє, як на розташованих поруч полицях у магазині "живе" і "не живе" вірус (судячи з заборони продажу товарів),

а до фото натовпу лижників з курорта Буковель додає знущальний підпис "Головне, щоб шкарпетки не купували".

Нагадаємо, опівночі в Україні розпочався двотижневий локдаун, який триватиме до 24 січня. Тим часом Володимир Зеленський проводить вихідні на Буковелі.