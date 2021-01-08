Володимир Зеленський проводить вихідні на Буковелі
Українці активно діляться в соцмережах фото з президентом
Українці активно діляться в соцмережах фото з президентом
Зеленський відпочиває і фотографується з усіма охочими на курорті Буковель.
Підбірку фото зробив RegioNews.
Поки в містах і селах України сперечаються про те, що дозволено, а що заборонено під час локдауну, Зеленський відпочиває і фотографується з усіма охочими в Буковелі.
І хоч робота курорту під час локдауна не заборонена, але правило соціальної дистанції все ще діє. А в Буковелі цього правила дотримуються не завжди.
Нагадаємо, опівночі в Україні розпочався двотижневий локдаун, який триватиме до 24 січня.
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