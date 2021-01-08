"Нет ковиду, да здравствует триппер", - реакция соцсетей на странные "локдаунские" запреты

Пользователи соцсетей смеются над "жесткими карантинными ограничениями"

Пользователи соцсетей смеются над "жесткими карантинными ограничениями"

Фото Telegram Tati Stangrit

Больше всего жителей Украины удивляют запреты на продажу носков и презервативов

Подборку остроумных сообщений в Facebook подготовил RegioNews.

Журналист Игорь Мосийчук называет власть, которая ввела трехнедельный так называемый "локдаун" в Украине, "шизофрениками и covid-мародерами", подчеркивая, что их действия – это не борьба с пандемией, а борьба со здравым смыслом.

ШИЗОФРЕНІКИ і COVID-МАРОДЕРИ Український уряд після масових різдвяно-новорічних гулянь і відповідно не меньш масових... Posted by Ігор Мосійчук on Friday, January 8, 2021

На локдаун в соцсетях откликнулись не только словами, но и картинками.

Один из пользователей в Telegram в ситуацию пандемии "помещает" героев мультфильма Шрек. И буквально все они предлагают адекватные советы для решения проблемы: сделать тесты бесплатными, повысить зарплаты медикам, закупить вакцину, увеличить количество аппаратов ИВЛ, помочь бизнесу ... И только Осел предлагает запретить продавать носки!

Пользователь Михаил Голуб саркастически сопоставил фотографии открытых для покупателей рядов алкогольных изделий и перегороженных лентами рядов с книгами.

Журналист Евгений Хурсін подписал известный кадр из кинофильма "Москва слезам не верит" словами "Я в локдауне уже не впервые". На это сообщение живо реагируют комментариями, отмечая, что "так можно и спиться" или "с чего-то надо и начинать".

Нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский разместил фото, на котором под запретом продажи оказались презервативы, и подписал его: "Девиз правительства Шмыгаля: своих не продаем". Очевидно, он от "своих" давно отмежевался. Комментаторы шутят о повышении рождаемости и о "Нет ковиду – да здравствует триппер".

Подобное фото обнародовала и пользовательница Наталья Грабовская с советом "Плодитесь и размножайтесь. Карантин", а медиаюрист Клим Братковский распространил его с подписью "Демографический кризис? Выход есть: локдаун!"

Главред РБК-Украина Сергей Щербина также шутит на эту тему, замечая, что "Кабинет министров Украины и торговые сети молниеносным броском разрушают планы рептилоидов по сокращению населения, запретив продажу средств контрацепции в локдауне. Такой подлости тайные общества не ожидали".

Страница "Баба и кот" на одном фото демонстрирует, как на расположенных рядом полках в магазине "живет" и "не живет" вирус (судя по запрету продажи товаров),

а фото толпы лыжников с курорта Буковель добавляет издевательский подпись "Главное, чтобы носки не покупали".

Напомним, в полночь на Украине начался двухнедельный локдаун, который продлится до 24 января. Тем временем Владимир Зеленский проводит выходные на Буковеле.