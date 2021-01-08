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08 января 2021, 21:55 26

"Нет ковиду, да здравствует триппер", - реакция соцсетей на странные "локдаунские" запреты

08 января 2021, 21:55 26
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Фото Telegram Tati Stangrit
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Больше всего жителей Украины удивляют запреты на продажу носков и презервативов

Подборку остроумных сообщений в Facebook подготовил RegioNews.

Журналист Игорь Мосийчук называет власть, которая ввела трехнедельный так называемый "локдаун" в Украине, "шизофрениками и covid-мародерами", подчеркивая, что их действия – это не борьба с пандемией, а борьба со здравым смыслом.

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Posted by Ігор Мосійчук on Friday, January 8, 2021

На локдаун в соцсетях откликнулись не только словами, но и картинками.

Один из пользователей в Telegram в ситуацию пандемии "помещает" героев мультфильма Шрек. И буквально все они предлагают адекватные советы для решения проблемы: сделать тесты бесплатными, повысить зарплаты медикам, закупить вакцину, увеличить количество аппаратов ИВЛ, помочь бизнесу ... И только Осел предлагает запретить продавать носки!

Пользователь Михаил Голуб саркастически сопоставил фотографии открытых для покупателей рядов алкогольных изделий и перегороженных лентами рядов с книгами.

Журналист Евгений Хурсін подписал известный кадр из кинофильма "Москва слезам не верит" словами "Я в локдауне уже не впервые". На это сообщение живо реагируют комментариями, отмечая, что "так можно и спиться" или "с чего-то надо и начинать".

Нардеп от "Слуги народа" Александр Дубинский разместил фото, на котором под запретом продажи оказались презервативы, и подписал его: "Девиз правительства Шмыгаля: своих не продаем". Очевидно, он от "своих" давно отмежевался. Комментаторы шутят о повышении рождаемости и о "Нет ковиду – да здравствует триппер".

Подобное фото обнародовала и пользовательница Наталья Грабовская с советом "Плодитесь и размножайтесь. Карантин", а медиаюрист Клим Братковский распространил его с подписью "Демографический кризис? Выход есть: локдаун!"

Главред РБК-Украина Сергей Щербина также шутит на эту тему, замечая, что "Кабинет министров Украины и торговые сети молниеносным броском разрушают планы рептилоидов по сокращению населения, запретив продажу средств контрацепции в локдауне. Такой подлости тайные общества не ожидали".

Страница "Баба и кот" на одном фото демонстрирует, как на расположенных рядом полках в магазине "живет" и "не живет" вирус (судя по запрету продажи товаров),

а фото толпы лыжников с курорта Буковель добавляет издевательский подпись "Главное, чтобы носки не покупали".

Напомним, в полночь на Украине начался двухнедельный локдаун, который продлится до 24 января. Тем временем Владимир Зеленский проводит выходные на Буковеле.

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