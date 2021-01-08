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08 січня 2021, 19:43 423

У Тернополі локдаун ігнорують

08 січня 2021, 19:43 423
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Кожен працює на свій розсуд
Кожен працює на свій розсуд
Фото: "20 хвилин"
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У Тернополі з 8 січня не ввели нових обмежень, тоді як в Україні посилили карантин: у місті працює багато крамниць і кав’ярень, а також "Зимове містечко".

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на "Радіо Свобода".

За рішенням комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій при міській раді Тернополя, карантин у місті не посилили.

До 11 січня кожен підприємець працює на свій розсуд: одні вийшли на роботу, інші – зачинились. На вулицях міста не видно патрульних поліцейських груп, які б перевіряли виконання карантинних обмежень.

Мер Тернополя Сергій Надал 8 січня вихідний і не прокоментував ситуацію у місті.

За даними обласної поліції, у перший день загальноукраїнського "локдауну" в області 10 груп правоохоронців перевіряють дотримання вимог Кабміну, але проводять більше профілактичні розмови. Складено три протоколи на порушників.

Нагадаємо, 6 січня влада Тернополя відмовилися вводити локдаун з 8 січня, але вже наступного дня мер Тернополя заявив, що місто піде на локдаун при зростанні кількості хворих.

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