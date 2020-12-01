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01 грудня 2020, 17:37 6

Смертельна ДТП на Тернопільщині: один загиблий, п’ятеро травмованих

01 грудня 2020, 17:37 6
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Учасники аварії – віком 18-20 років
Учасники аварії – віком 18-20 років
Фото поліції Тернопільської області
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Розтрощені вщент машини, травмовані молоді люди, та смерть водія - такі наслідки дорожньо-транспортної пригоди в Кременецькому районі на Тернопіллі.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Тернопільської області.

Учора увечері на автодорозі Почаїв-Зборів, біля села Лосятин не розминулися автомобілі AUDI та MERCEDES Sprinter. За попередньою інформацією, водій легкового автомобіля виїхав на смугу зустрічного руху і врізався в мікроавтобус.

В результаті удару від передньої частини AUDI нічого не залишилося. Рятувальникам довелося вивільняти людей з металевої пастки, - повідомляють у поліції.

Аварія завершилася летально для водія AUDI. Чоловік 1994 року народження помер дорогою до лікарні. Його трьох пасажирів - молодих людей віком 18-19 років госпіталізували до лікарні з ушкодженнями різного ступеня тяжкості.

На місці отримав меддопомогу і дев'ятнадцятирічний кермувальник MERCEDES Sprinter, а його двох двадцятирічних пасажирів також госпіталізували.

З якою швидкістю рухався легковий транспорт, встановить слідство. Даний факт внесений в ЄРДР згідно статті 286 частина 2 ККУ. Триває слідство.

Нагадаємо, учора на Закарпатті в жахливій ДТП загинуло п’ятеро людей.

ушпиталення ДТП поліція аварія Тернопільська область
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