Смертельна ДТП на Тернопільщині: один загиблий, п’ятеро травмованих
Розтрощені вщент машини, травмовані молоді люди, та смерть водія - такі наслідки дорожньо-транспортної пригоди в Кременецькому районі на Тернопіллі.
Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Тернопільської області.
Учора увечері на автодорозі Почаїв-Зборів, біля села Лосятин не розминулися автомобілі AUDI та MERCEDES Sprinter. За попередньою інформацією, водій легкового автомобіля виїхав на смугу зустрічного руху і врізався в мікроавтобус.
В результаті удару від передньої частини AUDI нічого не залишилося. Рятувальникам довелося вивільняти людей з металевої пастки, - повідомляють у поліції.
Аварія завершилася летально для водія AUDI. Чоловік 1994 року народження помер дорогою до лікарні. Його трьох пасажирів - молодих людей віком 18-19 років госпіталізували до лікарні з ушкодженнями різного ступеня тяжкості.
На місці отримав меддопомогу і дев'ятнадцятирічний кермувальник MERCEDES Sprinter, а його двох двадцятирічних пасажирів також госпіталізували.
З якою швидкістю рухався легковий транспорт, встановить слідство. Даний факт внесений в ЄРДР згідно статті 286 частина 2 ККУ. Триває слідство.
Нагадаємо, учора на Закарпатті в жахливій ДТП загинуло п’ятеро людей.