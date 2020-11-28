Смертельне ДТП у Харкові: молода дівчина налетіла на острівець безпеки

В результаті аварії загинула пасажирка 25 років, яка знаходилась на передньому сидінні автомобіля

В результаті аварії загинула пасажирка 25 років, яка знаходилась на передньому сидінні автомобіля

Фото: Нацполіція

У Харкові в ніч на 28 листопада сталася дорожньо-транспортна пригода. В результаті ДТП дівчина пасажирка 25 років, яка знаходилась на передньому сидінні автомобіля, загинула на місці від отриманих травм.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на пресслужбу Нацполіції у Харківській області.

Попередньо встановлено, що 22-річна водійка автомобіля "Audi" рухалася зі сторони вулиці Морозова в напрямку вулиці Академіка Павлова. Під час руху вона не впоралася з керуванням та допустила наїзд на острівець безпеки", - зазначили у відомстві.

Одна з пасажирів - 20-річна курсантка ХНУВС, яка знаходилася на задньому сидінні, і водійка з травмами різного ступеня тяжкості доставлені в Харківську міську клінічну лікарню швидкої та невідкладної медичної допомоги.

Нагадаємо, у Харкові 23 листопада водій Mercedes на литовських номерах на пішохідному переході на смерть збив чоловіка. Ударом загиблому відірвало голову.