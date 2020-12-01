Смертельное ДТП на Тернопольщине: один погибший, пятеро травмированных

Участники аварии – в возрасте 18-20 лет

Участники аварии – в возрасте 18-20 лет

Фото полиции Тернопольской области

Разбитые вдребезги машины, травмированные молодые люди, и смерть водителя - таковы последствия дорожно-транспортного происшествия в Кременецком районе Тернопольской области.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на полицию Тернопольской области.

Вчера вечером на автодороге Почаев-Зборов, возле села Лосятин не разминулись автомобили AUDI и MERCEDES Sprinter. По предварительной информации, водитель легкового автомобиля выехал на полосу встречного движения и врезался в микроавтобус.

В результате удара от передней части AUDI ничего не осталось. Спасателям пришлось высвобождать людей из металлической ловушки, - сообщают в полиции.

Авария завершилась летально для водителя AUDI. Мужчина 1994 года рождения скончался по дороге в больницу. Его трех пассажиров - молодых людей в возрасте 18-19 лет госпитализировали в больницу с повреждениями различной степени тяжести.

На месте получил медпомощь и девятнадцятилетний водитель MERCEDES Sprinter, а его двух двадцатилетних пассажиров также госпитализировали.

С какой скоростью двигался легковой транспорт, установит следствие. Данный факт внесен в ЕРДР по статье 286 часть 2 УК. Ведется следствие.

Напомним, вчера на Закарпатье в ужасном ДТП погибли пять человек.