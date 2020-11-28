У центрі Дніпра сталася стрілянина - поліція відкрила кримінальне провадження

Охоронець закладу отримав вогнепальні поранення

Охоронець закладу отримав вогнепальні поранення

Фото: Нацполіція

У Дніпрі внаслідок конфлікту між групою чоловіків та охороною кафе до лікарні доставлені четверо потерпілих.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на поліцію Дніпропетровської області.

Так, конфліктна ситуація біля кафе на вул. Короленка виникла 28 листопада близько 5-ї ранку. Як з’ясували поліцейські вказаний заклад, попри карантинні обмеження, працював вночі за попередньою домовленістю з адміністрацією. П’ятеро відпочивальників потрапили до кафе через службові двері.

Вже під ранок на вулиці між клієнтами та охороною кафе виникла сутичка, внаслідок якої 37-річний охоронець отримав вогнепальні поранення та був доставлений до лікарні. Ще три відвідувачі кафе отримали ножові поранення", - повідомили у поліції.

Також встановлено, що з початку листопада під час проведення профілактичних заходів поліцейські зафіксували 8 фактів порушень карантинних норм з боку адміністрації вказаного закладу. За фактами виявлених правопорушень складено 5 адміністративних протоколів за ст. 44-3 КУпАП.

Нагадаємо, раніше поруч з однією з виборчих дільниць Дніпра сталася стрілянина - зловмисники прокололи шини автомобілям, і тікаючи дістали зброю та зробили постріли у повітря.