У Києві поруч із офісом "Нацкорпусу" вибухнула граната - що відомо

Вибухом частково пошкоджено паркан та двері будівлі

Вибухом частково пошкоджено паркан та двері будівлі

Фото: Нацполіція

У Києві в ніч із 28 на 29 листопада біля офісу партії “Національний корпус” вибухнула, ймовірно, граната.

Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва, передає RegioNews.

Сьогодні вночі до чергової частини столичної поліції надійшло повідомлення про ймовірний вибух біля одного з приміщень на вул. Зої Гайдай. За викликом негайно виїхали слідчо-оперативна група Оболонського управління поліції та представники інших профільних служб”, - йдеться в повідомленні.

Правоохоронці встановили, що біля громадської приймальні партії стався вибух, ймовірно, бойової гранати. Потерпілих немає, внаслідок вибуху частково пошкоджений паркан та двері будинку.

Вибухотехніки виявили деформовані металеві фрагменти, рештки ймовірно від гранати, які вилучили та направили на проведення відповідних експертиз.

Наразі правоохоронці проводять комплекс слідчих і розшукових дій, спрямованих на встановлення всіх обставин цієї події та осіб, причетних до неї”, - повідомив начальник Оболонського управління поліції Євген Худяков.

Камери відеоспостереження зафіксували спалах і велосипедиста, який тікав з місця події після вибуху.

За фактом інциденту правоохоронці відкрили кримінальну справу, досудове розслідування триває.

Нагадаємо, у Харкові відпустили з-під варти усіх членів "Нацкорпусу", підозрюваних в нападі на автобус ОПЗЖ.