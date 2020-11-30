На Закарпатті в жахливій ДТП загинуло п’ятеро людей

Серед них двоє - діти

Серед них двоє - діти

Фото поліції Закарпаття

На Мукачівщині внаслідок зіткнення легковика з вантажівкою загинули п'ятеро осіб, серед яких і неповнолітні. На місці події працювала поліція, рятувальники та медики. Поліція Закарпаття встановлює обставини.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на відділ комунікації поліції Закарпатської області.

30 листопада близько 13:05 до поліції надійшло повідомлення про смертельну аварію у селі Лалово, що на Мукачівщині. За викликом виїхала слідчо-оперативна група поліції, медики та рятувальники. Слідчі поліції встановили, що аварія трапилася між двома транспортними засобами, а саме легковиком "ВАЗ 2115" та вантажівкою "SCANIA".

Попередньо поліцейські встановили, що 65-річний водій легковика виїхав на зустрічну смугу руху та допустив зіткнення з вантажним автомобілем. У результаті ДТП водій та пасажири легковика: 45-річний чоловік, 44-річна жінка та 13-літній хлопчик, загинули на місці аварії. Ще один 13-річний пасажир "ВАЗ 2115" помер згодом у реанімаційному відділенні дитячої обласної лікарні.

Встановлено також особу водія вантажівки. Це 49-річний житель Житомирщини.

Вирішується питання про внесення відомостей до Єдиного реєстру досудових розслідувань.

Нагадаємо, раніше повідомлялося про смертельну ДТП у Харкові: молода дівчина налетіла на острівець безпеки.