Кабмін призначив новим головою митної служби Павла Рябікіна

Із 2017 року він очолював міжнародний аеропорт "Бориспіль"

Із 2017 року він очолював міжнародний аеропорт "Бориспіль"

Фото: Facebook

Кабінет міністрів під час засідання 18 листопада призначив новим головою Державної митної служби генерального директора аеропорту "Бориспіль" та колишнього народного депутата трьох скликань Павла Рябікіна.

Про це повідомив представник Уряду у Верховній Раді Василь Мокан, передає RegioNews.

На сьогоднішньому засіданні Кабмін ухвалив низку кадрових рішень... призначити Рябікіна Павла Борисовича - головою Державної митної служби України (шляхом укладення з ним контракту про проходження державної служби на період дії карантину)", - написав Мокан у Facebook.

Рябікін переміг у конкурсі на посаду, який оголосило Національне агентство з питань державної служби 24 жовтня.

Павло Рябікін був народним депутатом в трьох скликаннях - у 2000 та 2002 роках як самовисуванець на мажоритарних округах в Миколаївській області, у 2012 - від партії УДАР. З 2017 року є главою міжнародного аеропорту "Бориспіль".

На місцевих виборах 2020 року балотувався першим номером в списку УДАРу в Деснянському районі.

Нагадаємо, рішення про погодження призначення Рябікіна було ухвалено на засіданні Кабміну 28 жовтня, після цього він пройшов спеціальну перевірку і з ним уклали контракт.

Раніше Кабмін звільнив голову митної служби і призначив нового керівника.