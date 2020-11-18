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18 листопада 2020, 16:29 10

Кабмін призначив новим головою митної служби Павла Рябікіна

18 листопада 2020, 16:29 10
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Із 2017 року він очолював міжнародний аеропорт "Бориспіль"
Із 2017 року він очолював міжнародний аеропорт "Бориспіль"
Фото: Facebook
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Кабінет міністрів під час засідання 18 листопада призначив новим головою Державної митної служби генерального директора аеропорту "Бориспіль" та колишнього народного депутата трьох скликань Павла Рябікіна.

Про це повідомив представник Уряду у Верховній Раді Василь Мокан, передає RegioNews.

На сьогоднішньому засіданні Кабмін ухвалив низку кадрових рішень... призначити Рябікіна Павла Борисовича - головою Державної митної служби України (шляхом укладення з ним контракту про проходження державної служби на період дії карантину)", - написав Мокан у Facebook.

Рябікін переміг у конкурсі на посаду, який оголосило Національне агентство з питань державної служби 24 жовтня.

Павло Рябікін був народним депутатом в трьох скликаннях - у 2000 та 2002 роках як самовисуванець на мажоритарних округах в Миколаївській області, у 2012 - від партії УДАР. З 2017 року є главою міжнародного аеропорту "Бориспіль".

На місцевих виборах 2020 року балотувався першим номером в списку УДАРу в Деснянському районі.

Нагадаємо, рішення про погодження призначення Рябікіна було ухвалено на засіданні Кабміну 28 жовтня, після цього він пройшов спеціальну перевірку і з ним уклали контракт.

Раніше Кабмін звільнив голову митної служби і призначив нового керівника.

Кабмін засідання призначення митниця Павло Рябікін
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