Кабмін звільнив голову митної служби і призначив нового керівника
В Уряді анонсували інші кадрові зміни на митниці
В Уряді анонсували інші кадрові зміни на митниці
Кабінет міністрів України звільнив виконувача обов’язків голови Державної митної служби Андрія Павловського.
Про це повідомляє агентство РБК-Україна із посиланням на джерела в Кабінеті міністрів, передає RegioNews.
Відомо, що замість Павловського виконувати обов'язки керівника Державної митної служби буде Євген Єнтіс.
Рішення про зміну керівника митної служби пов'язане із реформуванням митниці та майбутньою зміною кадрового складу.
У Кабміні вважають, що це необхідний крок і політичне рішення для того, щоб очистити весь керівний склад митниці, в тому числі до рівня регіональних начальників.
Нагадаємо, на Одещині звільнили очільника митниці та ініціювали повний аудит служби, на посаді начальник митниці пробув лише два місяці.
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