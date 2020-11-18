Кабмін погодив кандидатуру Сергія Гамалія на посаду голови Хмельницької ОДА
Кабінет міністрів України під час засідання 18 листопада підтримав кандидатуру Сергія Гамалія на посаду голови Хмельницької обласної державної адміністрації.
Про це у Telegram повідомив народний депутат від фракції "Європейська Солідарність” Олексій Гончаренко, передає RegioNews.
Також під час засідання Уряд погодив звільнення попереднього голови ОДА Дмитра Габінета.
Міністри заслухали Гамалія і його бачення розвитку області, і підтримали відповідне призначення.
Серед пріоритетних завдань – спрівпраця з новою облрадою, новими депутатами. Раніше у нас було 20 районів, зараз їх перетворили в три. Прийдеться з цим працювати. Проте найбільший виклик – це таки COVID-19”, – розповів Гамалія.
Гамалія є власником підприємства "Деліція", яке займається ресторанним бізнесом, а також надає послуги мобільного харчування.
Нагадаємо, 5 листопада президент України Володимир Зеленський звільнив із займаних посад голів Івано-Франківської, Одеської та Сумської обласних державних адміністрацій (ОДА).