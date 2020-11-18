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18 листопада 2020, 15:54 121

Кабмін погодив кандидатуру Сергія Гамалія на посаду голови Хмельницької ОДА

18 листопада 2020, 15:54 121
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Також Уряд погодив звільнення Дмитра Габінета з посади голови Хмельницької ОДА за угодою сторін
Також Уряд погодив звільнення Дмитра Габінета з посади голови Хмельницької ОДА за угодою сторін
Фото: Кабмін
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Кабінет міністрів України під час засідання 18 листопада підтримав кандидатуру Сергія Гамалія на посаду голови Хмельницької обласної державної адміністрації.

Про це у Telegram повідомив народний депутат від фракції "Європейська Солідарність” Олексій Гончаренко, передає RegioNews.

Також під час засідання Уряд погодив звільнення попереднього голови ОДА Дмитра Габінета.

Міністри заслухали Гамалія і його бачення розвитку області, і підтримали відповідне призначення.

Серед пріоритетних завдань – спрівпраця з новою облрадою, новими депутатами. Раніше у нас було 20 районів, зараз їх перетворили в три. Прийдеться з цим працювати. Проте найбільший виклик – це таки COVID-19”, – розповів Гамалія.

Гамалія є власником підприємства "Деліція", яке займається ресторанним бізнесом, а також надає послуги мобільного харчування.

Нагадаємо, 5 листопада президент України Володимир Зеленський звільнив із займаних посад голів Івано-Франківської, Одеської та Сумської обласних державних адміністрацій (ОДА).

Кабмін призначення кадри Хмельницька область ОДА
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