Кабмін погодив кандидатуру Сергія Гамалія на посаду голови Хмельницької ОДА

Також Уряд погодив звільнення Дмитра Габінета з посади голови Хмельницької ОДА за угодою сторін

Також Уряд погодив звільнення Дмитра Габінета з посади голови Хмельницької ОДА за угодою сторін

Фото: Кабмін

Кабінет міністрів України під час засідання 18 листопада підтримав кандидатуру Сергія Гамалія на посаду голови Хмельницької обласної державної адміністрації.

Про це у Telegram повідомив народний депутат від фракції "Європейська Солідарність” Олексій Гончаренко, передає RegioNews.

Також під час засідання Уряд погодив звільнення попереднього голови ОДА Дмитра Габінета.

Міністри заслухали Гамалія і його бачення розвитку області, і підтримали відповідне призначення.

Серед пріоритетних завдань – спрівпраця з новою облрадою, новими депутатами. Раніше у нас було 20 районів, зараз їх перетворили в три. Прийдеться з цим працювати. Проте найбільший виклик – це таки COVID-19”, – розповів Гамалія.

Гамалія є власником підприємства "Деліція", яке займається ресторанним бізнесом, а також надає послуги мобільного харчування.

Нагадаємо, 5 листопада президент України Володимир Зеленський звільнив із займаних посад голів Івано-Франківської, Одеської та Сумської обласних державних адміністрацій (ОДА).