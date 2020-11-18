Накопичувальні пенсії для працівників шкідливих підприємств: Кабмін внесе в Раду законопроєкт

Відповідне розпорядження прийнято на засіданні уряду 18 листопада

Відповідне розпорядження прийнято на засіданні уряду 18 листопада

Фото: з відкритих джерел

Кабінет міністрів України зареєструє у Верховній Раді проєкт закону про накопичувальну професійну пенсійну систему для працівників, зайнятих на шкідливих підприємствах.

Таке рішення було прийнято сьогодні, 18 листопада, на засіданні уряду, передає RegioNews.

Проєктом акта передбачається запровадження накопичувальної професійної пенсійної системи (НППС) для окремих категорій працівників у віці до 35 років, які мають право на пільгове пенсійне забезпечення.

Відповідно до законопроєкту, до повного переходу на виплати з накопичувальної професійної системи джерелом фінансування пенсій та формування пенсійних активів у накопичувальній професійній системі будуть страхові внески роботодавців, які будуть сплачуватися шляхом підвищення ставки ЄСВ.

Передбачено, що учасники НППС самостійно будуть обирати недержавний пенсійний фонд, в який будуть направлятися страхові внески через Пенсійний фонд.

Як зазначається в пояснювальній записці до проєкту, протягом останніх 10 років заборгованість роботодавців перед Пенсійним фондом України з відшкодування пільгових пенсій зросла більше ніж у 5 разів (з 2,6 млрд грн до 14 млрд грн) і продовжує зростати більше ніж на 1,5 млрд грн за рік. Щороку роботодавцями не відшкодовується близько 25% виплачених пільгових пенсій.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що у Пенсійному фонді не вистачає грошей до кінця року.