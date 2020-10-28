Кабмін призначив нового керівника Державної митної служби
Кабінет міністрів України під час засідання 28 жовтня призначив Павла Рябікіна на посаду голови Державної митної служби.
Про це стало відомо із онлайн-трансляції засідання Уряду, передає RegioNews.
Відомо, що минулого тижня Кабінет Міністрів звільнив виконувача обов’язків голови Державної митної служби Андрія Павловського і тимчасово замість нього призначив Євгена Єнтіса.
Рябікін став гендиректором "Борисполя” у березні 2017 року, до цього він був заступником голови Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка.
До цього Павло Рябікін встиг попрацювати народним депутатом трьох скликань, заступником міністра транспорту й зв'язку, а також послом України в Данії.
Нагадаємо, Кабмін звільнив голову митної служби і призначив нового керівника.