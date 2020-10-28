14:38  28 жовтня
У Борисполі проведуть повторні вибори через смерть кандидата в мери
12:39  28 жовтня
Кабмін скасував обмеження розміру зарплат чиновникам
17:22  28 жовтня
Доба на Донбасі: бойовики обстріляли Водяне
UA | RU
UA | RU
28 жовтня 2020, 16:07 1

Кабмін призначив нового керівника Державної митної служби

28 жовтня 2020, 16:07 1
Читайте также на русском языке
Головним митником країни став гендиректор аеропорту "Бориспіль"
Головним митником країни став гендиректор аеропорту "Бориспіль"
Фото: із відкритих джерел
Читайте также
на русском языке

Кабінет міністрів України під час засідання 28 жовтня призначив Павла Рябікіна на посаду голови Державної митної служби.

Про це стало відомо із онлайн-трансляції засідання Уряду, передає RegioNews.

Відомо, що минулого тижня Кабінет Міністрів звільнив виконувача обов’язків голови Державної митної служби Андрія Павловського і тимчасово замість нього призначив Євгена Єнтіса.

Рябікін став гендиректором "Борисполя” у березні 2017 року, до цього він був заступником голови Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка.

До цього Павло Рябікін встиг попрацювати народним депутатом трьох скликань, заступником міністра транспорту й зв'язку, а також послом України в Данії.

Нагадаємо, Кабмін звільнив голову митної служби і призначив нового керівника.

митниця Кабмін керівник призначення Деніс Шмигаль
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Пожежі на Харківщині: Кабмін виділив на допомогу постраждалим 3,3 млн грн
28 жовтня 2020, 15:41
З наступного року громади перейдуть на прямі відносини з держбюджетом, - Шмигаль
28 жовтня 2020, 15:24
В уряді назвали остаточні причини катастрофи АН-26
28 жовтня 2020, 14:55
Всі новини »
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Вибори у Маріуполі: чому чутки про проросійський реванш виглядають надто перебільшеними
Попередні підсумки місцевих виборів: програш "Слуги народу" та реванш "ЄС" і ОПЗЖ на тлі тріумфу регіональних еліт
Всі публікації »
Віктор Небоженко
Володимир Паніотто
Віктор Таран
Всі блоги »