Кабмін призначив нового керівника Державної митної служби

Головним митником країни став гендиректор аеропорту "Бориспіль"

Головним митником країни став гендиректор аеропорту "Бориспіль"

Фото: із відкритих джерел

Кабінет міністрів України під час засідання 28 жовтня призначив Павла Рябікіна на посаду голови Державної митної служби.

Про це стало відомо із онлайн-трансляції засідання Уряду, передає RegioNews.

Відомо, що минулого тижня Кабінет Міністрів звільнив виконувача обов’язків голови Державної митної служби Андрія Павловського і тимчасово замість нього призначив Євгена Єнтіса.

Рябікін став гендиректором "Борисполя” у березні 2017 року, до цього він був заступником голови Київської міської державної адміністрації Віталія Кличка.

До цього Павло Рябікін встиг попрацювати народним депутатом трьох скликань, заступником міністра транспорту й зв'язку, а також послом України в Данії.

Нагадаємо, Кабмін звільнив голову митної служби і призначив нового керівника.