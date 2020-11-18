Кабмин назначил новым главой таможенной службы Павла Рябикина

С 2017 года он возглавлял международный аэропорт "Борисполь"

С 2017 года он возглавлял международный аэропорт "Борисполь"

Фото: Facebook

Кабинет министров во время заседания 18 ноября назначил новым председателем Государственной таможенной службы генерального директора аэропорта "Борисполь" и бывшего народного депутата трех созывов Павла Рябикина.

Об этом сообщил представитель Правительства в Верховной Раде Василий Мокан, передает RegioNews.

На сегодняшнем заседании Кабмин принял ряд кадровых решений ... назначить Рябикина Павла Борисовича - председателем Государственной таможенной службы Украины (путем заключения с ним контракта о прохождении государственной службы на период действия карантина)", - написал Мокан в Facebook.

Рябикин победил в конкурсе на должность, который объявило Национальное агентство по вопросам государственной службы 24 октября.

Павел Рябикин был народным депутатом трех созывов - в 2000 и 2002 годах как самовыдвиженец на мажоритарных округах в Николаевской области, в 2012 году - от партии УДАР.

С 2017 года является главой международного аэропорта "Борисполь". На местных выборах 2020 года баллотировался первым номером в списке УДАРа в Деснянском районе.

Напомним, решение о согласовании назначения Рябикина было принято на заседании Кабмина 28 октября, после этого он прошел специальную проверку и с ним заключили контракт.

Ранее Кабмин уволил главу таможенной службы и назначил нового руководителя.