Уманський сказав, чому звільнився з Офісу Зеленського

Причиною цього є провал боротьби з контрабандою на митниці

Причиною цього є провал боротьби з контрабандою на митниці

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Про це він заявив на брифінгу 18 листопада, передає RegioNews.

За його словами, причиною цього є провал боротьби з контрабандою на митниці.

"Кейс основний, з яким я лишився в Офісі президента – боротьба зі схемами в податковій і митній службі. Проводяться схеми, які ще рік тому просто побоялися б створити", – сказав Уманський.

Колишній посадовець ОП пояснив, що нового очільника майже місяць не допускали до виконання обов'язків, що також багато про що говорить: "Кейс, на моє глибоке переконання, провалився. Тому подав заяву".

Він пояснив, що хоче мати змогу публічно висловити свою критику та зауваження щодо роботи влади, зокрема уряду.

"Бо маючи статус радника, це робити некоректно і неетично", – зазначив Уманський.

Нагадаємо, президентська програма "Велике будівництво" попри її глобальний задум оновлення, реновації інфраструктури України може стати пам'ятником корупції. Одкровення вже ексрадника голови ОП Андрія Єрмака Ігоря Уманського про крадіжку з "ковідного фонду" та "розпилі" грошей на "Великому будівництві" кидає тінь на багатьох людей з оточення президента Володимира Зеленського, відповідальних за програму.