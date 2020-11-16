На Одещині перекинувся мікроавтобус, уникаючи зіткнення з військовим тягачем

Пасажирка доставлена в лікарню з переломом тазу

Пасажирка доставлена в лікарню з переломом тазу

Фото Нацполіції

Між тягачем, який транспортував військову техніку, та «Mercedes Sprinter» сталася ДТП в Лиманському районі Одещини. Внаслідок перекидання мікроавтобуса, в якому їхала родина з 5-ти осіб, тілесні ушкодження отримала його пасажирка.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Лиманський відділ поліції в Одеській області.

Поліцейські встановлюють обставини дорожньої аварії у Лиманському районі Одещини.

За попередньою інформацією, військовий тягач їхав польовою дорогою у бік смт Чорноморське до військової частини, але, перетинаючи трасу, не надав переваги у русі "Mercedes", який рухався головною дорогою. Щоб уникнути зіткнення, водій мікроавтобуса вивернув кермо та від маневру перекинувся. В автомобілі їхала родина з п’яти осіб, постраждала 44-річна дружина водія, яку госпіталізовано з діагнозом "перелом таза".

Вирішується питання щодо внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Обставини ДТП ще встановлюються.

Нагадаємо, учора в Одеській області зіштовхнулися два мікроавтобуси: є загиблі і травмовані.