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16 листопада 2020, 10:31 8

На Одещині перекинувся мікроавтобус, уникаючи зіткнення з військовим тягачем

16 листопада 2020, 10:31 8
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Пасажирка доставлена в лікарню з переломом тазу
Фото Нацполіції
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Між тягачем, який транспортував військову техніку, та «Mercedes Sprinter»  сталася ДТП в Лиманському районі Одещини. Внаслідок перекидання мікроавтобуса, в якому їхала родина з 5-ти осіб, тілесні ушкодження отримала його пасажирка.

Про це повідомляє RegioNews з посиланням на Лиманський відділ поліції в Одеській області.

Поліцейські встановлюють обставини дорожньої аварії у Лиманському районі Одещини.

За попередньою інформацією, військовий тягач їхав польовою дорогою у бік смт Чорноморське до військової частини, але, перетинаючи трасу, не надав переваги у русі "Mercedes", який рухався головною дорогою. Щоб уникнути зіткнення, водій мікроавтобуса вивернув кермо та від маневру перекинувся. В автомобілі їхала родина з п’яти осіб, постраждала 44-річна дружина водія, яку госпіталізовано з діагнозом "перелом таза".

Вирішується питання щодо внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань. Обставини ДТП ще встановлюються.

Нагадаємо, учора в Одеській області зіштовхнулися два мікроавтобуси: є загиблі і травмовані.

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