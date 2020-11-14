Суд арештував таксиста Uber, який збив пішоходів на зупинці у Києві

Він притягувався до адміністративної відповідальності упродовж останнього року

Він притягувався до адміністративної відповідальності упродовж останнього року

Фото: Суспільне

Шевченківський суд Києва відправив у СІЗО на два місяці водія таксі, який врізався у зупинку громадського транспорту у Києві, в результаті чого загинули двоє жінок.

Про це повідомляє "Суспільне”, передає RegioNews.

Під час судового засідання підозрюваний почав плакати і заявив, що нібито він всю ніч працював у таксі, а наркотиків не вживав.

Також він стверджує, що перед аварією хотів перелаштуватися із четвертого ряду в другий, але попереду не побачив автомобіль.

Які небезпечні маневри, я перестраювався. Я знаю, що я винний. Я нікуди не летів, я їхав 70-80 км", - заявив підозрюваний.

Адвокати просили для нього домашній арешт, однак суд вирішив, що водій буде перебувати у СІЗО. Також він сказав, що хоче надати фінансову підтримку родичам померлих.

За інформацією "Суспільного”, батьків у водія немає, він прописаний у тітки. Також відомо, що таксист вже притягувався до адміністративної відповідальності упродовж останнього року.

Як повідомляє спільнота "Київ оперативний”, раніше підозрюваний у соцмережах викладав відео, як він навмисно здійснює небезпечні маневри на великій швидкості під час руху дорогою із значним потоком автомобілів.

Нагадаємо, вранці 13 листопада на Великій кільцевій дорозі у Києві водій служби таксі Uber не впорався з керуванням та в’їхав у зупинку громадського транспорту, на якій перебували люди.

Внаслідок ДТП 41-річна жінка загинула на місці, 60-річна жінка померла у кареті "швидкої”, ще 2 осіб госпіталізували із травмами. Перевірка на алкоголь показала, що водій 1997 року народження не перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Цього ж дня водію Uber, який збив на зупинці людей, оголосили підозру