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14 листопада 2020, 15:38 213

На Чернігівщині затримали за браконьєрством співробітників рибоохорони із Києва

14 листопада 2020, 15:38 213
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Вони здійснювали злочинні дії на службовому автомобілі
Вони здійснювали злочинні дії на службовому автомобілі
Фото: Нацполіція
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Державного інспектора рибоохорони та сторожа одного із об'єктів відомства затримали під час незаконного полювання в Чернігівській області.

Про це повідомляє пресслужба поліції Чернігівської області, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, у них виявили тушу бобра, лосине м'ясо і 80 голів риби.

Для вивезення свого браконьєрського вилову з місць полювання в Чернігів спільники використовували службову машину марки" УАЗ ". При огляді місця події слідчо-оперативна група чернігівської поліції виявила і вилучила з салону автомобіля тушу свежозабитої тварини, зовні схожої на бобра і десять поліетиленових пакетів з м'ясом , ймовірно, лосиним”, - розповіли в поліції.

Також у чиновника рибоохорони та його спільника вилучили понад 80 голів риби, яку вони виловили браконьєрським способом.

Поліцейські відкрили провадження за ст. 248 (незаконне полювання). Максимальне покарання за нею - до п'яти років позбавлення волі.

Нагадаємо, у Харкові затримали чоловіка, який погрожував підірвати себе та поліцейських гранатою.

чиновники поліція затримання Чернігівська область браконьєри
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