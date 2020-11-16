На Одесщине перевернулся микроавтобус, избегая столкновения с военным тягачом

Пассажирка доставлена в больницу с переломом таза

Пассажирка доставлена в больницу с переломом таза

Фото Нацполиции

Между тягачом, который транспортировал военную технику, и «Mercedes Sprinter» произошло ДТП в Лиманском районе Одесской области. В результате опрокидывания микроавтобуса, в котором ехала семья из 5-ти человек, телесные повреждения получила его пассажирка.

Об этом сообщает RegioNews со ссылкой на Лиманский отдел полиции в Одесской области.

Полицейские устанавливают обстоятельства дорожной аварии в Лиманском районе Одесщины.

По предварительной информации, военный тягач ехал по полевой дороге в сторону пгт Черноморское до воинской части, но, пересекая трассу, не предоставил преимущества в движении "Mercedes", который двигался по главной дороге. Чтобы избежать столкновения, водитель микроавтобуса вывернул руль и от маневра перевернулся. В автомобиле ехала семья из пяти человек, пострадала 44-летняя жена водителя, которую госпитализировали с диагнозом "перелом таза".

Решается вопрос о внесении сведений о событии в Единый реестр досудебных расследований. Обстоятельства ДТП еще устанавливаются.

Напомним, вчера в Одесской области столкнулись два микроавтобуса: есть погибшие и травмированные.