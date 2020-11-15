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В Одеській області зіштовхнулися два мікроавтобуси: є загиблі і травмовані
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15 листопада 2020, 11:13

В Одеській області зіштовхнулися два мікроавтобуси: є загиблі і травмовані

15 листопада 2020, 11:13
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У результаті зіткнення загинули двоє людей, четверо у лікарні
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Сьогодні вранці на 68 км траси Одеса-Рені зіштовхнулися два мікроавтобуса. Одна людина загинула на місці події, ще п’ятьох доставили у районну лікарню, де від отриманих травм помер ще один з постраждалих.

Про це пише RegioNews з повідомленням на ГУ Нацполіції Одеської області.

Сьогодні, приблизно о 05:30, автомобіль "Mercedes Sprinter", який їхав з Білгорода-Дністровського до села Старокозаче не надав переваги у русі та зіткнувся з авто "Toyota Hiace" під керуванням 23-річного водія.

Внаслідок аварії пасажир "Toyota" помер миттєво. Інших постраждалих - двох водіїв та трьох пасажирів транспортних засобів доставили у лікарню. Незважаючи на зусилля медиків, від отриманих ушкоджень в реанімації померла ще одна людина.

Поліцейські встановлюють обставини ДТП. Вирішується питання про внесення відомостей про подію до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 2 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

Нагадаємо, вранці 13 листопада на Великій кільцевій дорозі у Києві водій служби таксі Uber не впорався з керуванням та в’їхав у зупинку громадського транспорту, на якій перебували люди.

Внаслідок ДТП 41-річна жінка загинула на місці, 60-річна жінка померла у кареті "швидкої”, ще 2 осіб госпіталізували із травмами. Перевірка на алкоголь показала, що водій 1997 року народження не перебував у стані алкогольного сп’яніння.

Цього ж дня водію Uber, який збив на зупинці людей, оголосили підозру і заарештували на два місяці.

ДТП загиблі аварія Рені Одеська область
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