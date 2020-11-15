У Краматорську поблизу виборчої дільниці розстріляли авто

На місці події працює поліція

На місці події працює поліція

Фото: Краматорський відділ поліції

У Краматорську Донецької області невідомі розстріляли авто «Газель» припарковане поблизу виборчої дільниці, розташованої у місцевій ЗОШ №30.

Про це повідомили у Краматорському міському відділі поліції.

До поліції звернувся водій автомобіля "Газель", який стояв біля однієї з місцевих виборчих дільниць. Чоловік пояснив, що о 12.25 до нього під’їхали невідомі та почали стріляти маркерами з фарбою.

Вказаний факт зареєстровано. Правоохоронці проводять перевірку та встановлюють учасників події.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що 13 листопада в Києві зранку сталася стрілянина: поранили поліцейського.