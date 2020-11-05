У Житомирі пікетують будівлю поліції через побиття патрульними водія

Водій після побиття потрапив до лікарні

Водій після побиття потрапив до лікарні

Фото Суспільне Житомир

Під будівлею головного управління Нацполіції у Житомирській області громадяни протестують проти незаконних дій поліцейських, які побили водія, що не захотів виходити з авто для перевірки документів.

Як передає RegioNews, про це у мережі Facebook інформує Суспільне Житомир.

В Житомирі під стінами Нацполіції області розпочалася акція протесту проти протиправних дій поліцейських. Приводом стала подія вночі 3 листопада – конфлікт між поліцейськими та водієм. Зі слів протестуючих, в Житомирі працівниками поліції був побитий водій, який не захотів виходити з авто для перевірки документів, - йдеться у повідомленні.

Подія сталася 3 листопада у Житомирі близько 01.30. За словами очевидців, після перебування у відділенні поліції чоловік потрапив до лікарні, де його терміново прооперували.

До пікетувальників вийшов начальник ГУНП області Юрій Олійник.

В Житомирі під стінами Нацполіції області розпочалася акція протесту проти протиправних дій поліцейських. Приводом стала... Posted by Суспільне Житомир on Thursday, November 5, 2020

За інформацією Житомирської обласної прокуратури, наразі відкриті 2 кримінальні провадження - за фактом побиття патрульними водія, який відмовився вийти з автомобіля для перевірки документів, та за заявою патрульного інспектора щодо спричинення йому цим водієм тілесного ушкодження під час перевірки документів на транспортний засіб.

4 листопада Житомирською місцевою прокуратурою внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань відомості про кримінальне правопорушення за фактом перевищення службових повноважень працівниками правоохоронного органу (ч. 2 ст. 365 КК України), що сталося у місті Житомирі. Матеріали цього кримінального провадження для проведення досудового розслідування передані до територіального управління Державного бюро розслідувань у Хмельницькому.

Раніше повідомлялося, що "євробляхери” заблокували урядовий квартал, сталися сутички з поліцією.