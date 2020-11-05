У Києві повідомили про замінування станції метро

Станція "Площа Льва Толстого" закрита

Станція "Площа Льва Толстого" закрита

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Станцію столичного метро «Площа Льва Толстого» та пересадку зачинено через повідомлення про замінування.

Про це інформує пресслужба КП "Київський метрополітен", повідомляє RegioNews.

Станцію столичного метрополітену "Площа Льва Толстого" та пересадку зачинено на вхід та вихід через повідомлення про замінування. Про це повідомляє пресслужба КП "Київський метрополітен”.

Надійшов анонімний дзвінок про мінування! — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Верховна Рада планує посилити покарання за неправдиве мінування.