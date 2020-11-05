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05 листопада 2020, 13:35 3

У Києві повідомили про замінування станції метро

05 листопада 2020, 13:35 3
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Станція "Площа Льва Толстого" закрита
Станція "Площа Льва Толстого" закрита
Фото 0 відкритих джерел
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Станцію столичного метро «Площа Льва Толстого» та пересадку зачинено через повідомлення про замінування.

Про це інформує пресслужба КП "Київський метрополітен", повідомляє RegioNews.

Станцію столичного метрополітену "Площа Льва Толстого" та пересадку зачинено на вхід та вихід через повідомлення про замінування. Про це повідомляє пресслужба КП "Київський метрополітен”.

Надійшов анонімний дзвінок про мінування! — йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, Верховна Рада планує посилити покарання за неправдиве мінування.

метро Київ мінування злочин поліція
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