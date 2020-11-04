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04 листопада 2020, 16:12 142

У центрі Києва транспортний колапс, "Євробляхери" перекрили вулиці

04 листопада 2020, 16:12 142
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Протестувальники також блокують рух пішохідними переходами
Протестувальники також блокують рух пішохідними переходами
Фото: Facebook
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У центрі Києва через акції протесту власників автомобілів на іноземній реєстрації рух транспорту суттєво ускладнений.

Про це повідомляє Facebook-спільнота "Київ оперативний", передає RegioNews.

Повідомляється, що так звані "євробляхери" блокують рух приватного автотранспорту на вулиці Грушевського в урядовому кварталі.

Вони безперервно ходять вулицею через пішохідні переходи, сотні машин не можуть проїхати від вулиці Грушевського в бік Європейської площі та столичного Подолу.

Мітингувальники (власники авто на Европейській реєстрації) перекрили рух по Грушевського, блокуючи в тому числі і пішохідні переходи”, - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, у Києві через Масові акції поліція посилила охорону, повідомлялося про можливе обмеження дорожнього руху окремими вулицями в центрі столиці.

Кабмін Київ транспорт протест авто
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