У центрі Києва транспортний колапс, "Євробляхери" перекрили вулиці
У центрі Києва через акції протесту власників автомобілів на іноземній реєстрації рух транспорту суттєво ускладнений.
Про це повідомляє Facebook-спільнота "Київ оперативний", передає RegioNews.
Повідомляється, що так звані "євробляхери" блокують рух приватного автотранспорту на вулиці Грушевського в урядовому кварталі.
Вони безперервно ходять вулицею через пішохідні переходи, сотні машин не можуть проїхати від вулиці Грушевського в бік Європейської площі та столичного Подолу.
Мітингувальники (власники авто на Европейській реєстрації) перекрили рух по Грушевського, блокуючи в тому числі і пішохідні переходи”, - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у Києві через Масові акції поліція посилила охорону, повідомлялося про можливе обмеження дорожнього руху окремими вулицями в центрі столиці.