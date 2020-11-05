На Київщині в магазині будматеріалів стався вибух: є постраждалі

Поліція відкрила кримінальне провадження

Поліція відкрила кримінальне провадження

Фото: Нацполіція

У Білій Церкві Київської області у магазині будівельних матеріалів стався потужний вибух, постраждали двоє працівників. Їх доправлено до реанімаційного відділення лікарні з термічними опіками.

Як передає RegioNews, про це повідомляє поліція області.

Попередня причина події - згущення випарів лако-фарбових виробів, які знаходились у складському приміщенні магазину", - йдеться в повідомленні.

Також місце вибуху оглянули працівники газової служби, які повідомили, що приміщення не газифіковано.

Поліцейські вилучили з місця події пожежне сміття та інші речові докази. В рамках досудового розслідування призначено низку відповідних експертиз.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

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