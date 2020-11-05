На Київщині в магазині будматеріалів стався вибух: є постраждалі
У Білій Церкві Київської області у магазині будівельних матеріалів стався потужний вибух, постраждали двоє працівників. Їх доправлено до реанімаційного відділення лікарні з термічними опіками.
Як передає RegioNews, про це повідомляє поліція області.
Попередня причина події - згущення випарів лако-фарбових виробів, які знаходились у складському приміщенні магазину", - йдеться в повідомленні.
Також місце вибуху оглянули працівники газової служби, які повідомили, що приміщення не газифіковано.
Поліцейські вилучили з місця події пожежне сміття та інші речові докази. В рамках досудового розслідування призначено низку відповідних експертиз.
За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.
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