12:19  05 листопада
Рада ухвалила урядову антикорупційну стратегію до 2024 року
10:13  05 листопада
НАЗК готує позов до власників серверів Реєстру декларацій - хочуть повернути кошти
12:02  05 листопада
Стало відомо, коли відбудеться перший саміт "Кримської платформи"
UA | RU
UA | RU
05 листопада 2020, 13:34 316

На Київщині в магазині будматеріалів стався вибух: є постраждалі

05 листопада 2020, 13:34 316
Читайте также на русском языке
Поліція відкрила кримінальне провадження
Поліція відкрила кримінальне провадження
Фото: Нацполіція
Читайте также
на русском языке

У Білій Церкві Київської області у магазині будівельних матеріалів стався потужний вибух, постраждали двоє працівників. Їх доправлено до реанімаційного відділення лікарні з термічними опіками.

Як передає RegioNews, про це повідомляє поліція області.

Попередня причина події - згущення випарів лако-фарбових виробів, які знаходились у складському приміщенні магазину", - йдеться в повідомленні.

Також місце вибуху оглянули працівники газової служби, які повідомили, що приміщення не газифіковано.

Поліцейські вилучили з місця події пожежне сміття та інші речові докази. В рамках досудового розслідування призначено низку відповідних експертиз.

За даним фактом відкрито кримінальне провадження за ч. 1 ст. 270 (Порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

Раніше повідомлялось, що СБУ на Київщині пов'язала учасників організації, яких фінансували нардепи під час рейдерства

вибух кримінальна справа поліція магазин область
Читайте більше новин на нашому телеграм-каналі
Підписуйтесь на RegioNews
20 жовтня 2020
Андрій Мартинов: Якщо у Борщагівській ОТГ і далі залишиться стара влада, буде трагедія
22 вересня 2020
"Дев’ять маленьких мерів"
03 вересня 2020
Пані мер чи пані мем
Всі відео »
Чому Віктор Балога може пишатися сином та що робитиме опозиція в новій міськраді Мукачева
Монархічний Бахмут, скандал у Добропіллі і важке щастя Азарова
Всі публікації »
Станіслав Асєєв
Віктор Небоженко
Віктор Таран
Всі блоги »