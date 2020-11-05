"Євробляхери” заблокували урядовий квартал, сталися сутички з поліцією

Про це повідомляє спільнота "Київ Оперативний", передає RegioNews.

Відомо, що причиною бійки стала спроба протестувальників виставити автомобільні шини на дорогу. Вони повністю заблокували рух вулицею, щоб не дати можливість виїхати із Ради депутатам.

"Євробляхери” перекрили рух від Кріпосного провулку до Паркової дороги.

Десь приблизно о 12 годині ми повідомили, що будемо перекривати вулицю Грушевського, бо немає діалогу, немає спілкування щодо тих вимог, які ми вчора озвучували. Сьогодні ми знову перекрили вулицю Грушевського", – заявив голова організації "АвтоЄвроСила" Олег Ярошевич.