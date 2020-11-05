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05 листопада 2020, 15:18 464

"Євробляхери” заблокували урядовий квартал, сталися сутички з поліцією

05 листопада 2020, 15:18 464
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Фото: скріншот відео
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В урядовому кварталі Києва на вулиці Грушевського сталася серйозна сутичка між протестувальники та працівниками поліції.

Про це повідомляє спільнота "Київ Оперативний", передає RegioNews.

Відомо, що причиною бійки стала спроба протестувальників виставити автомобільні шини на дорогу. Вони повністю заблокували рух вулицею, щоб не дати можливість виїхати із Ради депутатам.

"Євробляхери” перекрили рух від Кріпосного провулку до Паркової дороги.

Десь приблизно о 12 годині ми повідомили, що будемо перекривати вулицю Грушевського, бо немає діалогу, немає спілкування щодо тих вимог, які ми вчора озвучували. Сьогодні ми знову перекрили вулицю Грушевського", – заявив голова організації "АвтоЄвроСила" Олег Ярошевич.

Нагадаємо, у центрі Києва транспортний колапс, "Євробляхери" перекрили вулиці, протестувальники також блокують рух пішохідними переходами.

Київ акція протест євробляхи авто поліція зіткнення
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