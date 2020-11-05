В Житомире пикетируют здание полиции из-за избиения патрульными водителя

Водитель после избиения попал в больницу

Водитель после избиения попал в больницу

Фото Суспильне Житомир

Под зданием главного управления Нацполиции в Житомирской области граждане протестуют против незаконных действий полицейских, которые избили водителя, не захотевшего выходить из авто для проверки документов.

Как передает RegioNews, об этом в сети Facebook информирует Суспильне Житомир.

В Житомире под стенами Нацполиции области началась акция протеста против противоправных действий полицейских. Поводом стало событие ночью 3 ноября – конфликт между полицейскими и водителем. Со слов протестующих, в Житомире сотрудниками полиции был избит водитель, который не захотел выходить из авто для проверки документов, - говорится в сообщении.

Происшествие произошло 3 ноября в Житомире около 01.30. По словам очевидцев, после пребывания в отделении полиции мужчина попал в больницу, где его срочно прооперировали.

К пикетчикам вышел начальник ГУНП области Юрий Олийнык.

В Житомирі під стінами Нацполіції області розпочалася акція протесту проти протиправних дій поліцейських. Приводом стала... Posted by Суспільне Житомир on Thursday, November 5, 2020

По информации Житомирской областной прокуратуры, в настоящее время открыты 2 уголовных производства - по факту избиения патрульными водителя, который отказался выйти из автомобиля для проверки документов, и по заявлению патрульного инспектора относительно причинения ему этим водителем телесного повреждения во время проверки документов на транспортное средство.

4 ноября Житомирской местной прокуратурой внесены в Единый реестр досудебных расследований сведения об уголовном правонарушении по факту превышения служебных полномочий работниками правоохранительного органа (ч. 2 ст. 365 УК Украины), которое произошло в городе Житомире. Материалы этого уголовного производства для проведения досудебного расследования переданы в территориальное управление Государственного бюро расследований в Хмельницком.

Ранее сообщалось, что "евробляхеры" заблокировали правительственный квартал, произошли столкновения с полицией.