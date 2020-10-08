Під Миколаєвом сталася ДТП за участю 5 вантажівок та 2 іномарок

Внаслідок аварії постраждала одна людина

Внаслідок аварії постраждала одна людина

Фото: ДСНС

Під Миколаєвом на трасі Одеса – Мелітополь – Новоазовськ сталася масштабна ДТП, там водночас зіткнулися 5 вантажівок та 2 легкові автівки.

Про це повідомляє ДСНС у Миколаївській області, передає RegioNews.

Відомо, що вантажівки та легкові автомобілі зіткнулися біля повороту на село Мирне у Миколаївському районі Миколаївської області.

Відбулось зіткнення 5 вантажних (два RENAULT Premium, два MAN, один DAF) та 2 легкових автомобілів (KIA Carens та FORD Mondeo).”, - йдеться в повідомленні.

Рятувальникам довелось вирізати водія вантажівки із кабіни. Він виявився заблокований понівеченими елементами транспортного засобу.

За допомогою спецобладнання чоловіка вивільнили та доправили до лікарні.

Наразі правоохоронці намагаються з’ясувати всі обставини масштабної ДТП.

Нагадаємо, 18 вересня на трасі Київ-Одеса зіткнулись фури та мікроавтобус, на місці аварії утворився великий затор.