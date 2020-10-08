НАЗК знайшло у начальника Миколаївського СБУ незадеклароване майно на 800 тисяч гривень

Відповідний висновок надіслали до НАБУ

Відповідний висновок надіслали до НАБУ

Фото: liga.net

Національне агентство з запобігання корупції скерувало до НАБУ обґрунтований висновок щодо очільника СБУ в Миколаївській області Віталія Герсака, який має коштовну нерухомість, землю та елітний автопарк, неспівмірні з офіційними доходами родини.

Про це йдеться на сайті НАЗК, пише RegioNews.

НАЗК виявило недостовірні відомості на 800 тисяч грн у декларації Віталія Герсака, начальника Управління Служби безпеки України в Миколаївській області. Відповідний обґрунтований висновок надісланий до Національного антикорупційного бюро України", - йдеться у повідомленні.

У НАЗК відзначили, що це перше кримінальне провадження щодо чинного високопосадовця СБУ за декларування недостовірних відомостей.

Причиною перевірки стало те, що у лютому програма "Наші гроші з Денисом Бігусом" повідомила, що сім'я очільника СБУ Миколаївської області Віталія Герсака має коштовну нерухомість, багато землі та елітний автопарк, неспівмірні з офіційними доходами родини.

Крім того, до поліції скерували матеріали для складання 14 адміністративних протоколів про вчинення правопорушень, пов’язаних з корупцією, щодо Миколи Беззубенка, начальника першого управління економічної контррозвідки СБУ. В НАЗК нагадали, що високопосадовець спецслужби, використовуючи службове становище, систематично вчиняв дії в умовах реального конфлікту інтересів, про що повідомляли журналісти команди "Bihus.Info".

Наразі тривають повні перевірки декларацій керівного складу СБУ.

Повідомляється, що спецслужба надала доступ уповноваженим особам НАЗК до необхідної інформації для здійснення таких перевірок.

Нагадаємо, НАЗК розпочало антикорупційні перевірки в Офісі Омбудсмена та АРМА.