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На Донбасі від початку доби зафіксовано три обстріли
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08 жовтня 2020, 18:33 3

На Донбасі від початку доби зафіксовано три обстріли

08 жовтня 2020, 18:33 3
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Втрат та поранень серед наших захисників немає
Втрат та поранень серед наших захисників немає
Фото: Facebook
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Від початку поточної доби, 8 жовтня, зафіксовано три порушення домовленостей, які вступили в дію 27 липня 2020 року з боку збройних формувань Російської Федерації.

Про це пише RegioNews з посиланням на штаб ООС.

Так, противник здійснив три неприцільні черги зі стрілецької зброї в районі населеного пункту Піски, а поблизу Опитного – дистанційне мінування українських позицій, застосувавши ручний протитанковий гранатомет, пристосований для використання мін ПОМ-2 та ту ж зброю, використовуючи традиційні боєприпаси.

Ворожі провокації не становили загрози життю та здоров’ю військовослужбовців, тому вогонь у відповідь вони не відкривали.

У районі проведення операції продовжують належно виконувати завдання й інші складові сил оборони. Так, військовослужбовці Збройних Сил України спільно з рятувальниками ДСНС ліквідували пожежі поблизу Попасної та Катеринівки. Триває гасіння осередків загоряння у районі населених пунктів Болотене та Катеринівка.

Від Збройних Сил до гасіння пожеж залучено 115 осіб та 5 одиниць спецтехніки, від ДСНС – 40 осіб та 10 одиниць техніки.

Окрім того, у районах уздовж лінії розмежування сторін саперами ДСНС розміновано майже 11 га території та передано на знищення 60 вибухонебезпечних предметів.

#ООС #операція_ОС #Ukraine_army #Joint_Forces_Operation #daily_statement Вечірнє зведення щодо ситуації в районі...

Опубліковано Операція об'єднаних сил / Joint Forces Operation Четвер, 8 жовтня 2020 р.

Нагадаємо, минулої доби на Донбасі зафіксували одне порушення режиму "тиші": обстріляли Водяне.

Донбас ООС мінування пожежа обстріли штаб ДСНС
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