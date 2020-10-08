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08 жовтня 2020, 16:06 8

У Миколаєві спалили автомобіль кандидата в депутати від "Слуги народу"

08 жовтня 2020, 16:06 8
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На місці інциденту слідчі виявили залишки займистої суміші
На місці інциденту слідчі виявили залишки займистої суміші
Фото: Нацполіція
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У ніч на 8 жовтня в Миколаєві спалили автомобіль кандидата в депутати міськради від "Слуги народу" Дениса Жело.

Про це повідомляє відділ комунікації поліції в Миколаївській області, передає RegioNews.

8 жовтня близько 3:28 в поліцію надійшло повідомлення про те, що на автостоянці по вул. Морехідна в Заводському районі Миколаєва горить автомобіль Ford Fusion. Пожежу ліквідували співробітники ДСНС", - йдеться в повідомленні.

За даними правоохоронців, було виявлено залишки горючої суміші, які з метою встановлення причин пожежі будуть направлені на експертизу.

Зараз поліцейські проводять розслідування, в ході якого будуть встановлювати всі обставини події та причетних до підпалу осіб", - повідомили в поліції.

Згодом стало відомо, що автомобіль належить голові профспілки Миколаєва "Сильні разом" Денису Жело, він балотується в депутати Миколаївської міської ради від партії "Слуга народу".

У себе в Facebook він пов’язав підпал із передвиборчою кампанією.

Нагадаємо, через "плівки Тищенка" у "Слузі народу" назріває скандал — Лерос. Нардеп оприлюднив скріншоти із офіційного чату фракції.

підпал Слуга народа поліція Миколаїв Місцеві вибори Кандидат
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