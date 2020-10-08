Под Николаевом произошло ДТП с участием 5 грузовиков и 2 иномарок

В результате аварии пострадал один человек

В результате аварии пострадал один человек

Фото: ГСЧС

Под Николаевом на трассе Одесса - Мелитополь - Новоазовск произошло масштабное ДТП, там одновременно столкнулись 5 грузовиков и 2 легковых автомобиля.

Об этом сообщает ГСЧС в Николаевской области, передает RegioNews.

Известно, что грузовики и легковые автомобили столкнулись у поворота на село Мирное в Николаевском районе Николаевской области.

Произошло столкновение 5 грузовых (два RENAULT Premium, два MAN, один DAF) и 2 легковых автомобилей (KIA Carens и FORD Mondeo)", - говорится в сообщении.

Спасателям пришлось вырезать водителя грузовика из кабины. Он оказался заблокирован исковерканными элементами транспортного средства.

С помощью спецоборудования мужчину освободили и доставили в больницу.

Сейчас правоохранители пытаются выяснить все обстоятельства масштабного ДТП.

Напомним, 18 сентября на трассе Киев-Одесса столкнулись фуры и микроавтобус, на месте аварии образовалась большая пробка.