Под Николаевом произошло ДТП с участием 5 грузовиков и 2 иномарок
Под Николаевом на трассе Одесса - Мелитополь - Новоазовск произошло масштабное ДТП, там одновременно столкнулись 5 грузовиков и 2 легковых автомобиля.
Об этом сообщает ГСЧС в Николаевской области, передает RegioNews.
Известно, что грузовики и легковые автомобили столкнулись у поворота на село Мирное в Николаевском районе Николаевской области.
Произошло столкновение 5 грузовых (два RENAULT Premium, два MAN, один DAF) и 2 легковых автомобилей (KIA Carens и FORD Mondeo)", - говорится в сообщении.
Спасателям пришлось вырезать водителя грузовика из кабины. Он оказался заблокирован исковерканными элементами транспортного средства.
С помощью спецоборудования мужчину освободили и доставили в больницу.
Сейчас правоохранители пытаются выяснить все обстоятельства масштабного ДТП.
Напомним, 18 сентября на трассе Киев-Одесса столкнулись фуры и микроавтобус, на месте аварии образовалась большая пробка.