На трасі Київ-Одеса зіткнулись фури та мікроавтобус, є постраждалі

На місці аварії утворився великий затор

На місці аварії утворився великий затор

Фото: Нацполіція

У п'ятницю, 18 вересня, на трасі Київ-Одеса сталася масштабна дорожньо-транспортна пригода з потерпілими.

Про це у Facebook повідомляє Патрульна поліція Білої Церкви, передає RegioNews.

За даними правоохоронців, на повороті до села Хлепча Васильківського району відбулося зіткнення між двома фурами та мікроавтобусом.

Одна із вантажівок в результаті зіткнення зазнала серйозних ушкоджень, по дорозі розкидані мішки з борошном.

Зараз на місці працюють поліцейські, співробітники ДСНС і швидкої допомоги. В результаті аварії одна людина загинула.

Патрульні регулюють рух та охороняють місце події. В напрямку Києва дві смуги руху перекриті, утворився великий затор.

Нагадаємо, на Миколаївщині в ДТП згоріли дві вантажівки, є загиблі. Машини загорілися через зіткнення.